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Konya Ticaret Borsası

- Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,453 - 2,873 liradan işlem gördü

Genel 06.08.2021, 13:52
Konya Ticaret Borsası

KONYA (AA) - Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı en düşük 2,453, en yüksek 2,873 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)


BUĞDAYLAR

Makarnalık buğdaylar 2,843 2,881

Ekmeklik kırmızı sert buğday 2,453 2,873
Ekmeklik beyaz sert buğday 2,658 2,788
Ekmeklik diğer buğday 2,451 2,814
Düşük vasıflı buğdaylar 2,426 2,777
DİĞER HUBUBATLAR


Arpalar 2,375 2,456
Mısır 2,373 2,402BAKLİYATLAR

Fasulye 6,778 7,544

#Konya Ticaret Borsası
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