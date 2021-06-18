Kalite Hedefli Kurumlar, Ödül İle Taçlandı

2020 Bursa Kalite Ödül süreci salgın nedeni ile ocak ayında başlamıştı. Sürecin başlamasıyla başvurular alınarak kuruluşların EFQM Modeli eğitimleri gerçekleşti. Eğitimler sonrasında kurumların hazırlamış olduğu başvuru dokümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almış deneyimli değerlendiriciler tarafından masa başında değerlendirildi. Mayıs ayında kurumlara online saha ziyareti yapıldı. Saha ziyareti sonrası değerlendiricilerin yaptığı son uzlaşım toplantı sonuçları Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu’nda değerlendirilerek nihai kararı vermek üzere Bursa Kalite Ödül Jürisi onayına sunuldu ve ödül alacak kurumların belirlenmesi ile 2020 Bursa Kalite Ödül süreci tamamlandı.

Geçtiğimiz yıl salgın nedeni ile kazanan kurumların ev sahipliğinde yapılan tören, bu yıl kısıtlı katılımla Almira Otel’de düzenlendi. Sonuçlar açıklanarak ödüller takdim edildi ve kurumların coşkusu sahneye yansıdı.

Ödüllerin takdiminde; Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediyesi Başkanı Turgay Erdem, Bursa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Servet Yeğit, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bülent Altıntaş, KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi, BKÖYK Başkanı Alptekin Aykaç yer aldı.





Törende katılımcılar ve protokol; Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ı, Uray Sigorta Genel Müdürü Alper Pekmezcioğlu’nu, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü’yü ve Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halis Korkmaz’ı tebrik ederek, başarı dileklerini ilettiler.

18. Kalite ve Başarı Sempozyumu’nu tamamlayan KalDer Bursa Şubesi Yönetim Kurulu ve çalışanları, sahneden tüm katılımcılara ve sponsor kurumlara teşekkürlerini ilettiler ve tören sona erdi.

Ödül alan kurumlar

Limak Enerji Uludağ Elektrik - 2020 Bursa Kalite Büyük Ödülü

Uray Sigorta - 2020 Bursa Kalite Başarı Ödülü

Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi – 2020 Bursa Kalite Başarı Ödülü

Şehit Erol Olçok Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi – 2020 Bursa Kalite Başarı Ödülü Almaya Hak Kazandı.