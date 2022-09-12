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İşsizlik rakamları azaldı

Genel 12.09.2022, 20:27
İşsizlik rakamları azaldı

Türkiye’de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 445 bin kişi oldu. TÜİK temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu

#işsizlik
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