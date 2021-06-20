İMSİAD yeni üyeleriyle gücünü artırıyor

Gerçekleştirdiği prestijli projeler ve alanında yetkin üyeleriyle adından söz ettiren İMSİAD’a, başta Yıldırım İlçesi olmak üzere Bursa’nın birçok bölgesinde hizmet veren Başolhan İnşaat ve Yonat İnşaat üye oldu.

Yeni üyelerle ailesini güçlendiren İMSİAD’ın Başkanı Mustafa Andıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Nesim ve Fesih Yonat ile Muhammet Adiloğlu'nu iş yerlerinde ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.

Üye ziyaretlerinden sonrası açıklamada bulunan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, dernek olarak her üyelerini aktif bir şekilde komisyon çalışmalarında bulunması için çaba harcadıklarını ve üyeleriyle fikir alışverişinde bulunmaya büyük önem verdiklerini söyledi. Yeni üyelerin İMSİAD'ın çalışmalarına katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Andıç, "İMSİAD, üyeleri ve yönetimiyle bir bütün olarak, ortak aklı temel alarak çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

İMSİAD'ın bünyesine katılan Yonat İnşaat firması sahipleri Fesih - Nesim Yonat ile, Başolhan İnşaat firması sahibi Muhammet Adiloğlu da İMSİAD'ın üyesi olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiler.