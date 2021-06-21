İMOS ve BTÜ’den güçbirliği

Bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek sektörün geleceğine yönelik kapsamlı bir yol haritası hazırlama amacında olan İMOS, Bursa Teknik Üniversitesi ile de işbirliğini geliştirecek.

İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği (İMOS) Başkanı Osman Aybil ile Yönetim Kurulu üyesi Fatih Üner Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir’i ziyaret etti.

BTÜ Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertaş ve Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Eylem Dizman ile diğer öğretim üyelerinin de katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, mobilya sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Bu potansiyelin Bursa ve ülkemiz adına değerlendirilmesi için üniversite olarak gereken her türlü ortak çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Prof. Dr. Karademir, “Mobilyada Türk markası oluşturmamız gerektiğine inanıyorum. Üniversitemiz bünyesinde bulunan Orman Fakültemizin İnegöl-İMOS Orman Fakültesi olduğunu düşünün. Biz de bu yaklaşımla elimizden gelen her çalışmaya hazırız. Kapsamlı bir işbirliği yaparsak belirlenen hedeflere de ulaşabiliriz” dedi.

Ziyarette, BTÜ ile daha yakın ilişki ve işbirliği içinde olmak istediklerini söyleyen İMOS Başkanı Osman Aybil de, “Türk mobilya sektörü ve bilhassa İnegöl mobilyası şu anda dünyada parlayan yıldız konumunda. Geçmişte babalarımızdan aldığımız bu mesleği günümüzde daha profesyonelce yapma gayretindeyiz. Bu aşamada Üniversitemiz ile işbirliği ve ortaklaşa yapabileceğimiz çalışmalarla üyelerimize daha çok fayda sağlamak suretiyle sektörümüzü daha iyi yerlere götürebileceğimize inanıyoruz. İlk olarak Mobilya ve Ahşap Uygulama ve Araştırma Merkezi ile bir protokol yapmak istiyoruz. Ardından diğer alanlarda da işbirliği yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.

BTÜ ile İMOS arasında devam eden çalışmalar ile bundan sonraki dönemde yapılabilecek işbirliği konularının ele alınarak değerlendirildiği ziyarette kurumlar arası görüşmelerin devamı ve tarafların çeşitli projeleri ortaklaşa yürütmesi kararlaştırıldı.