IBIA Expo başlıyor
Yatak yan sanayi sektörünün ilk sektörel fuarı olma özelliği taşıyan IBIA Expo – Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı 6 Ekim Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.
Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) tarafından bu yıl ilki düzenlenecek olan IBIA Expo – Yatak Yan Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 6 – 9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak.
Yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünler, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık, yatak üretim hatları, yatak ambalaj maki neleri, yorgan makineleri, yay dizgi makineleri, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknolojiler IBIA Expo’da görücüye çıkacak.
25 bine yakın ziyaretçi
Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olma özelliği taşıyan IBIA Expo ile ilgili açıklamalarda bulunan IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, fuara 100 ülkeden 25 bine yakın ziyaretçi beklediklerini söyledi. Fuarın, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanları profesyonellerini bir araya getiren bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilenecek önemli bir ihracat platformu özelliği taşıyacağını da aktaran Güler, “IBIA Expo ile üyelerimiz mevcut müşterileri ile birlikte sektörde birçok yeni yatak üreticileriyle B2B yeni ticari ilişkiler kurarak, sektörün dinamizmine, heyecan ve sinerji katacaklar” dedi.