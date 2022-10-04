IBIA Expo başlıyor

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) tarafından bu yıl ilki düzenlene­cek olan IBIA Expo – Yatak Yan Sanayi ve Teknoloji Fuarı, 6 – 9 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak.

Yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tut­kalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünler, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yor­gan, yastık, yatak üretim hatları, yatak am­balaj maki neleri, yorgan makineleri, yay dizgi makineleri, otomatik tutkal hattı, hot­melt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak eti­ketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknolojiler IBIA Expo’da görücüye çıkacak.

25 bine yakın ziyaretçi

Türkiye’nin yatak komponentleri ve tek­nolojileri konusunda tek fuarı olma özelliği taşıyan IBIA Expo ile il­gili açıklamalarda bulunan IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, fuara 100 ül­keden 25 bine yakın zi­yaretçi beklediklerini söyledi. Fuarın, yatak yan sanayi, makine ve ekipmanları profesyonellerini bir araya geti­ren bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergi­lenecek önemli bir ihracat platformu özelliği taşıyacağını da aktaran Güler, “IBIA Expo ile üyelerimiz mevcut müşterileri ile birlikte sektörde birçok yeni yatak üreticileriyle B2B yeni ticari ilişkiler kurarak, sektörün dina­mizmine, heyecan ve sinerji katacaklar” dedi.