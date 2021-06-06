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Hüseyin Özdilek’in acı günü
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in annesi Dürdane Özdilek hayatını kaybetti.
Genel 06.06.2021, 18:34 07.06.2021, 14:41
Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in annesi Dürdane Özdilek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Dürdane Özdilek’in cenazesi 7 Haziran P.tesi günü (yarın) Bursa OSB Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verilecek.
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