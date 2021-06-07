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Hüseyin Özdilek’in acı günü
Bursa iş dünyasının önemli isimlerinden Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek’in annesi Dürdane Özdilek vefat etti.
Genel 07.06.2021, 14:40
Dürdane Özdilek’in cenazesi Bursa OSB Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Hamitler Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına katılan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Eski Bakan Faruk Çelik, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milletvekilleri belediye başkanları ile Bursa iş ve siyaset dünyasının önemli isimleri Hüseyin Özdilek’i acı gününde yalnız bırakmadı.
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