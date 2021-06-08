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Dünya genelinde internet sitelerine erişim sıkıntısı yaşanıyor
Dünya genelinde, haber ve sosyal medya platformları gibi çok sayıda web sayfasına erişim problemi yaşandığı bildirildi.
Genel 08.06.2021, 14:42
Küresel erişim sıkıntısının, aralarında New York Times, CNN, Twitch, Reddit ve İngiltere hükümetinin ana sayfasının da bulunduğu çok sayıda web sitesini etkilediği kaydedildi.
Kesintilerin, San Fracisco merkezli bulut servis sağlayıcı Fastly'de yaşanan bir problemin ardından gerçekleştiği aktarıldı.
Durum üzerine FASTLY bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada gerekli araştırmanın sürdürüldüğü belirtildi.
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