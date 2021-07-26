Dikkat! Bursa'da elektrik kesintisi olacak
UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Bursa’da birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:
27.07.2021
27 Temmuz Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, NİLÜFERKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
27 Temmuz Salı günü 04:30 - 05:00 saatleri arasında YALOVA, BURSA ili, ALTINOVA, ORHANGAZİ ilçe, SERMAYECİK, YENİKÖY, ÖRNEKKÖY, TEKKE, MURADİYE, HÜRRİYET, FATİH, GEDELEK, ÇELTİKÇİ, CİHANKÖY, FINDIKLI, YENİGÜRLE, HAMZALI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
27 Temmuz Salı günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, UNÇUKURU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
27 Temmuz Salı günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, İHSANİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
27 Temmuz Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, İHSANİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
27 Temmuz Salı günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, ORTAKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
27 Temmuz Salı günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, ÖRNEKKÖY, FATİH mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
27 Temmuz Salı günü 09:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, ORHANGAZİ ilçe, MURADİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
27 Temmuz Salı günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, SEYRAN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28.07.2021
28 Temmuz Çarşamba günü 11:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YENİBAĞLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 12:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YUNUSELİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 14:10 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DEREÇAVUŞKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 11:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YENİBAĞLAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YUNUSELİ, ÇELTİKKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 09:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÖMERALTI, ÇİVİLİÇAM mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, UNÇUKURU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, İHSANİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 14:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, FETHİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, FETHİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ESENTEPE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 14:00 - 15:30 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU ilçe, YENİDOĞANOSB, YENİDOĞAN mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, HİLMİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, KURŞUNLU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
28 Temmuz Çarşamba günü 12:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, KURŞUNLU mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
29.07.2021
29 Temmuz Perşembe günü 08:00 - 10:00 saatleri arasında BURSA ili, KESTEL ilçe, AHMETVEFİKPAŞA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
29 Temmuz Perşembe günü 08:30 - 16:30 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, ÖMERALTI, ÇİVİLİÇAM mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
29 Temmuz Perşembe günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, YENİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
29 Temmuz Perşembe günü 10:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İZNİK ilçe, KARATEKİN, ÇAMPINAR, ÇAMDİBİ, SANSARAK, ÇAMOLUK, DEREKÖY, ÇİÇEKLİ, ŞEREFİYE, DIRAZALİ, DERBENT, İHSANİYE, HOCAKÖY, KAYNARCA, YENİŞEREFİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.