BURTARIM’da 19’uncu buluşma

Tüyap ve TARMAKBİR iş birliği ile Tüyap Bursa Uluslararası Fuar Merke­zi’nde düzenlenen fuar 8 Ekim tarihine kadar ziyaretçileri ağırlayacak. 200’ün üzerinde katılımcı firma sayısıyla başta tarımsal mekanizasyon olmak üzere, geniş ürün yelpazesi ile dikkati üzerine çeken fuarda, ziyaretçiler tarım ve hayvancılık konusundaki son trendleri, gelişmeleri ve yenilikleri keş­federken ağırlıklı olarak yerli üretim ürünlerle buluşacak.

Ziyaretçiler ayrıca düzenlenen etkin­liklerle etkileşimli bir fuar deneyimi yaşayacaklar.

Yedi iklim coğrafyasına hitap eden tek fuar olarak da tanımlanan, modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı her iki fuarda açık alanda traktör ve ekip­manları, 4 ayrı salon ve fuayeden olu­şan kapalı alanda ise tohumdan sulama sistemlerine, hayvancılık ekip­manlarından tarımsal mekanizas­yona, zirai ilaçlamadan gübreye, sebze-meyvecilikten, ekolojik tarıma, bitki beslemeden fide-fidana kadar geniş ürün grubu yer alıyor.

Toplam 50 bin m2 sergileme alanına sahip fuara T.C. Tarım ve Orman Ba­kanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Tarım Kredi Koopera­tifleri Merkez Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Bursa Ticaret Bor­sası, Bursa Ziraat Odaları, TMMOB Zi­raat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.