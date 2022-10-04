BURTARIM’da 19’uncu buluşma
Ülkemizin en büyük 5 tarım fuarından biri olan BURTARIM - Bursa Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı 19’uncu kez kapılarını açtı.
Tüyap ve TARMAKBİR iş birliği ile Tüyap Bursa Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuar 8 Ekim tarihine kadar ziyaretçileri ağırlayacak. 200’ün üzerinde katılımcı firma sayısıyla başta tarımsal mekanizasyon olmak üzere, geniş ürün yelpazesi ile dikkati üzerine çeken fuarda, ziyaretçiler tarım ve hayvancılık konusundaki son trendleri, gelişmeleri ve yenilikleri keşfederken ağırlıklı olarak yerli üretim ürünlerle buluşacak.
Ziyaretçiler ayrıca düzenlenen etkinliklerle etkileşimli bir fuar deneyimi yaşayacaklar.
Yedi iklim coğrafyasına hitap eden tek fuar olarak da tanımlanan, modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı her iki fuarda açık alanda traktör ve ekipmanları, 4 ayrı salon ve fuayeden oluşan kapalı alanda ise tohumdan sulama sistemlerine, hayvancılık ekipmanlarından tarımsal mekanizasyona, zirai ilaçlamadan gübreye, sebze-meyvecilikten, ekolojik tarıma, bitki beslemeden fide-fidana kadar geniş ürün grubu yer alıyor.
Toplam 50 bin m2 sergileme alanına sahip fuara T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Bursa Ticaret Borsası, Bursa Ziraat Odaları, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor.