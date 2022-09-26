Bursa’nın en büyükleri belli oldu

BTSO’nun Türkiye’nin en kapsamlı saha araştırmalarından biri olarak çeyrek asırdan bu yana düzenlediği ‘Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nın 2021 yılı sonuçları belli oldu. Firmaların net satışlarıyla sıralandığı araştırma sonuçlarına göre ilk sırayı önceki iki yılda olduğu gibi yine Oyak Renault aldı. Oyak Renault’un net satış rakamı 34,4 milyar TL olarak kaydedilirken, ikinci sırayı 31,9 milyar TL ile TOFAŞ, üçüncü sırayı ise 16,1 milyar TL ile Borçelik aldı. Bu firmaları sırasıyla TGS Dış Ticaret, Bosch, Limak Uludağ Elektrik, Sütaş, Asil Çelik ve Pro Yem takip etti. İlk 10’da yer alan bir firma ise adının açıklanmasını istemedi.

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nda 2021 yılı verilerine göre cirosu 1 milyar TL’nin üzerinde olan şirket sayısı 50’ye yükseldi. 2020 yılında söz konusu firma sayısı 27 idi. İhracattaki güçlü büyüme, döviz kurlarındaki artış ve yüksek enflasyonun etkisiyle 250 Büyük Firmanın net satışları son 10 yılın en hızlı artış oranı olan yüzde 62,8 ile 307 milyar 846 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu rakamın yüzde 70’ini ise listedeki ilk 50 firma gerçekleştirdi.

Net satışlarda otomotiv ağırlığı

Bursa 250 Büyük Firma Araştırması’nda yer alan kuruluşların sektörel dağılımında ise 61 firma ile otomotiv yan sanayi başı çekiyor. Listedeki firmaların 45’i tekstil sektöründe, 30’u ise gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteriyor. Otomotiv yan sanayi firmalarının net satışlara katkısı 54,6 milyar TL, gıda, tarım ve hayvancılık sektör temsilcilerinin 31,5 milyar TL, tekstil sektör temsilcilerinin ise 31,3 milyar TL oldu.

Kar eden firma sayısı azaldı kar oranı arttı

250 Büyük Firma Araştırması’na göre, listede 2020 yılında kar eden firma sayısı 224 iken bu sayı 2021 yılında 217’ye geriledi. Buna karşın 250 firmanın karlılıkları bir önceki yıla göre yüzde 137,8 artışla 32 milyar TL’ye yükseldi. Bursa’nın 2021 yılında yaptığı 16 milyar dolarlık ihracatın da 12,5 milyar dolarını listede yer alan firmalar gerçekleştirdi. Listedeki firmalar 2020 yılında ise 9,8 milyar dolarlık ihracata imza atmıştı.

250 firma 12 bin yeni istihdam oluşturdu

250 Büyük Firma tarafından oluşturulan katma değer 2020 yılında 30,6 milyar TL iken bu rakam 2021 yılında 56 milyar TL’ye yükseldi. Söz konusu firmaların bir önceki yıla kıyasla öz kaynakları 49,9 milyar TL’den 82 milyar TL’ye, aktif büyüklükleri 145,7 milyar TL’den 239 milyar TL’ye, vergi öncesi dönem karları 12,6 milyar TL’den 30 milyar TL’ye, üretimden satışları da 139,4 milyar TL’den 214,2 milyar TL’ye ulaştı. 250 firmanın 149 bin olan ücretli çalışan sayısı da geçen yıl 161 binin üzerine çıktı. Böylece 250 firmanın son bir yılda oluşturduğu yeni istihdam sayısı 12 bin oldu.