Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği Genel Kurulu yapıldı

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Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği Genel Kurulu yapıldı
Bursa Meslekte Dayanışma ve birlik Derneği BAOB yerleşkesinde bulunan BSMMM oda salonunda mali müşavirlerin yoğun katımıyla gerçekleşti.
Genel 19.06.2021, 15:13
Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği BAOB yerleşkesinde bulunan BSMMM oda salonunda mali müşavirlerin yoğun katımıyla gerçekleşti.
Mali Müşavir Fatih Arslan başkanlığındaki yönetim güven tazeleyerek oy birliğiyle yeniden seçildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Feti Yıldız Bursa SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve bir çok davetlinin katıldığı genel kuruldaki seçim sonucunda yeni yönetim şu şekilde oluştu:
Yönetim Kurulu liste 2022 Bursa Mali Müşavirler Oda seçimlerinde Meslekte Dayanışma ve Birlik Derneği iddalı olduğu görünüyor.
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