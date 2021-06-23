Bursa İş Dünyası ARSİYAD Genel Kurulunda Buluştu

Bursa protokolü ile iş dünya kuruluşlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul toplantısında Başkan Gürsel Durmuş güven tazeleyerek 2 yıl için daha ARSİYAD Başkanlığına seçildi. Genel Kurul’daki tüzük değişikliği ile ARSİYAD’ın adı ‘Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ olarak değiştirildi.

Pandemi kuralları kapsamında Sheraton Oteli’nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Demir, Geçmiş dönem AK Parti Milletvekili İsmet Su, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ile siyasi partilerin il başkanları ve yöneticilerinin yanı sıra BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur başta olmak üzere iş dünyası kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve ARSİYAD üyeleri katıldı.

“ARSİYAD İLK YEREL SİAD’LARDAN”

Mahmut Demiröz’ün Divan Başkanlığında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasını yapan ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş, “ARSİYAD, Artvin kökenli sanayici, iş insanları ve yöneticileri, aynı çatı altında bir araya getirerek, başta ekonomi olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet göstermek amacıyla kuruldu. 18. yılına ulaşan ARSİYAD, Bursa’nın ilk yerel SİAD’larından birisidir ve ARSİYAD, Bursa merkezli, Türkiye kapsamlı bir kuruluştur” dedi.

Konuşmasında “Doğduğumuz kentten, doyduğumuz kentlere kültürlerimizi taşıyarak ve onları bütünleştirerek kentli olmayı becermeyi önemsiyoruz. Böylece geçmişten geleceğe önemli bir köprüyü de inşa etmiş oluyoruz” diyen Başkan Durmuş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçmişe baktığımızda, 18 yıllık dönemde gerçekten ciddi bir emek ve özverinin olduğunu görüyoruz. Bu noktada; öncelikle ARSİYAD’ın kurucularına, bugünlere gelmesinde emeği geçen önceki dönem başkanlarımıza, yönetimlerine, üyelerimize ve derneğimizin çalışmalarına destek veren herkese çok teşekkür ediyorum.”

“ÇALIŞMALARIMIZI BÜYÜK BİR HEYECANLA SÜRDÜRECEĞİZ”

ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş gelecek dönem hedeflerini açıklarken de, “Sanayiden turizme, tarımdan teknolojiye her alanda daha fazla işbirliği yaparak, ekolojik dengeyi bozmadan, sürdürebilir yaşam anlayışından taviz vermeden, gelecek kuşaklara doğru model olarak çalışmalarımızı büyük bir heyecanla sürdüreceğiz” dedi.

ARSİYAD Genel Kurulu’nun protokol konuşmaları bölümünde de Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Demir selamlama konuşmasıyla ARSİYAD üyelerine ve konuklara seslendi.

Konuşmaların ardından, faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunmasına geçildi. Raporların okunup müzakeresi ve kabulünden sonra tüzük değişikliği ile derneğin adı ‘Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ olarak değişti. Daha sonra gerçekleştirilen seçimlerde de ARSİYAD’ın yeni yönetimi oy birliği ile seçildi.

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

2 yıl süreyle görev yapacak ARSİYAD’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Gürsel Durmuş, Erdinç Acar, Mehmet Emin Tansi, Ali Sinan Duran, Kemal Cömert, Neriman Yener, Yener Özemre, Ali Dayal, Olgun Şafak Karabiber, Ahmet Erdi Altıntaş, Çağlar Aydın, İlhami Leventoğlu, Mürsel Özay, İbrahim Muratoğlu, Hakan Devrim Atabek, Uğur Aslan, Hakan Hayat

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mesut Küçük, Erdal Aydın, Ergün Aydın, Yılmaz Yıldız, Hüsnü Hakan Özen, Olgun Altun, Şener Ersoy, Emrullah Kurdaş, Adem Turanlı, Hakan Can, Rafet Türker, Hatice Buse Dede, Mehmet Karakolcu, Mutlu Akın, Muhammet Ali Koca, Mükerrem Köprücü, Bülent Demirci

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri: Gökhan Demir, Önder Türemen, Mine Satır

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: Ahmet Serhatlı, Fatma Durgun Yetgin, Hikmet Karadeniz

TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ

Genel Kurul’da ARSİYAD’a katkıları nedeniyle Prof. Dr. Murat Altun ve Dr. Erol Kılıç’a ayrıca önceki dönem yönetim kurulu üyeleri Mine Satır, Mustafa Koçak, Muhammet Ali Koca, Erdem Kaya, İshak Aslan, Mevlüt Dinç, Öztürk Koca, Rafet Türker, Süleyman Genç, Özgür Morkan ve Mehmet Karakolcu’ya da teşekkür plaketi takdim edildi.

Genel Kurulun dilek ve temenniler bölümünde konuşan Ali İhsan Yeşilova ile MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya da başarılı çalışmalarından dolayı Gürsel Durmuş başkanlığındaki ARSİYAD yönetimine tebriklerini sunarken yeni yönetim kuruluna başarı dileklerini ilettiler.