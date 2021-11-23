Bursa'da elektrikli araçlar konuşuldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv tedarik endüstrisinin sektördeki dönüşüm neticesinde yeniden şekillendirilmesi ve ihtiyaçlara cevap verebilecek stratejiler üretebilmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik: Tedarik endüstrimizin bu dönüşüm neticesinde yeniden şekillendirilmesi ve bütün bunlara cevap verebilecek stratejiler üretebilmemiz büyük önem taşıyor."

Alman Prof. Ferdinand Dudenhöffer:

- "(Elektrikli araçlar) Otomotiv sanayisinde ilk büyük dönüşümdür bu. Bir sonraki de başladı ve çok daha büyük olacak bizim tahminlerimize göre. Nelerin değişeceğini bugün sadece biraz kırıntı olarak tahmin edebiliyoruz. Bu bir devrim olacak. Bu da yapay zekanın devrimi olacak"

Türkiye'nin otomotiv sanayisi için çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Dudenhöffer, elektrikli ve akülü araçlar konusunda çok büyük bir hareketlenmenin olduğuna dikkati çekti.