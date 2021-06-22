Bosna Hersek’ten yatırım çağrısı

İki ülke arasında 700 milyon dolar olan dış ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istediklerini belirten Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, “Tük iş dünyasını Balkanlar’ın parlayan yıldızı haline gelen Bosna Hersek’teki büyük fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Bosna Hersek’in Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek’in de katıldıkları toplantıda konuşan Büyükelçi Alagiç, “Bosna Hersek Balkanlar’ın parlayan yıldızı oluyor ve Türk iş adamları için Bosna Hersek’te büyük fırsatlar var. Bosna Hersek stratejik konumu, elverişli ticaret alanları, rekabetçi fiyatta nitelikli işgücü, istikrarlı finansal sistemi, düşük işletme maliyetleri, cazip yatırım lokasyonları bakımından yabancı yatırımcılara önemli avantajlar sunuyor” dedi.

BALKANTÜRKSİAD üyelerine Bosna Hersek ile ticaret yapma çağrısında bulunan Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, “Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Biz Büyükelçilik olarak iş insanlarına her konuda desteğe hazırız. Bursa’daki yatırımcıları en yakın zamanda Bosna Hersek’e davet ediyorum. Bosna Hersek’e yapılacak yatırımlar için çok doğru bir zaman. Gelin, somut adımları beraber atalım.”

“BOSNA HERSEK’İN YANINDAYIZ”

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen de Bursa’nın, Balkan ülkeleri ile ilişkilerde önemli misyon üstlendiğini söyledi.

Bosna Hersek’in Balkan ve Rumeli coğrafyasının en güzel ülkelerinden birisi olduğunu ifade eden Milletvekili Özen, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda ülkemizin Bosna Hersek ile ilişkileri çok iyi. Bundan sonrası için asıl beklenti ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesidir. Bosna Hersek’e siyaseten verilen desteğin ekonomik anlamda da verilmesi için gereken neyse yapılacaktır. Biz her zaman Bosna Hersek’in yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

BALKANTÜRKSİAD BOSNA HERSEK’E GİDECEK

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ise; Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç ile AK Parti Bursa Milletvekili, TBMM Türkiye-Bosna-Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen’i ve Bosna Hersek’in Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek’i ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Fatih Şakir, “Derneğimizin kuruluş amaçlarının başında Balkan ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi geliyor. Balkan ülkeleri ile kültürel anlamda da yakınlıklarımız var. Bu durum bize avantajlar sunuyor. Türkiye – Bosna Hersek ilişkilerinin çok daha ileri noktalara gideceğine inanıyoruz. Biz de BALKANTÜRKSİAD olarak; ilişkilerin geliştirilmesi için gereken neyse yapacağız. En yakında Bosna Hersek’i bir heyetle ziyaret edip iş birliği olanaklarını yerinde göreceğiz” diye konuştu.

Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, derneği ziyaretinde Yönetim Kurulu üyeleri ile de tanışarak işleri ile ilgili bilgiler aldı ve ekonomik işbirliği imkanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.