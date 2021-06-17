Borçelik 650 bin adet fidanı doğa ile buluşturdu

Türkiye’nin en büyük ve en yüksek kaliteli galvanizli çelik üreticisi Borçelik, Türk sanayisine kattığı değeri, doğaya kazandırdığı yeşil alanlarla taçlandırıyor. Şirket, 2010 yılında başladığı projeyle 10 yılda, 650 bin adet fidanı doğa ile buluşturdu.

Gemlik Üretim Tesisi içinde yer alan 2000 m2’lik serada fidanlar yetiştiriliyor

Borusan Grup şirketlerinden Borçelik’in, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, tüm iş süreçlerini çevreye duyarlılık temel prensibi ile yürüttüğünü belirten Borçelik Üretim ve Yatırımlardan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Mesut Güney, “2010 yılında Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen, Gemlik İlçesi, Şahinyurdu Köyü’ndeki ağaçlanlandırma projesine sponsor olarak 500.000 adet fidanın dikilmesine ve bakımına destek olduk. ‘Bir Bobin Bir Fidan’ sloganı ile yürütülen bu çalışmadan aldığımız ilham ve dünyanın geleceğine karşı sorumluluğumuz doğrultusunda da Borçelik’e özgü bir çevre projesi geliştirmeye karar verdik. Borçelik Gemlik Üretim Tesisi’nde 2000 m2’lik bir alanda fidan yetiştirmeye başladık” dedi.

Yanan toplam yeşil alanın yüzde 2’sini yeşillendirdi

Borçelik’in, kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik doğa dostu yeşil çözümler geliştirmeye odaklandığını ve şirket içerisinde kararların, çevreye olası etkilerinin değerlendirilerek alındığını belirten Güney, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Borçelik olarak; yılda 1.5 milyon tonluk üretimimiz, sahip olduğumuz deneyim ve kaliteli insan kaynağımızla çelik sektörünün öncü kurumları arasında yer alıyoruz. Ülkemize sadece ekonomik yönden değil her anlamda katkı sağlamayı hedef haline getirme anlayışımızın, gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin değerini artırdığına inanıyoruz. Ülkemizde son 10 yılda yanan toplam yeşil alanın yüzde 2’sini yeniden ağaçlandırmaktan gurur duyuyoruz. Yalova’da bulunan Borçelik Hatıra Ormanı dahil olmak üzere bugüne kadar yüzlerce alanın, kendi tesislerimizde yetiştirdiğimiz fidanlarla yeşermesini sağladık. Bu fidanların büyüyerek oksijen üreten ormanlara dönüşmesi, bizleri doğaya daha fazlasını kazandırmak adına teşvik ediyor.”

Bugüne kadar Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Gemlik Orman İşletme Şefliği, TEMA, “Geleceğe Nefes Ol”, Mardin Kızıltepe Mezopotamya Anadolu Lisesi Ağaçlandırma Projesi başta olmak üzere belediye ve okul gibi farklı kurumlara ve inisiyatiflere destek veren Borçelik, Türkiye’nin dört bir yanının ağaçlandırılması için çalışmalarına devam etmeyi hedefliyor.