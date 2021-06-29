

Covid – 19 salgını tedbirleri çerçevesinde ertelenmek durumunda kalan genel kurullar kısıtlamaların hafifletilmesiyle birlikte yeniden başladı. Bu süreçte olağan genel kurullarını ertelemek zorunda kalan kurum ve sivil toplum kuruluşları, yeni yönetimlerini belirlemek üzere toplandı. Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (Uludağ OSB), Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED), Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ve Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (ARSİYAD) seçimli genel kurullarında başkanlar güven tazeledi. Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aydın, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu ve ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş genel kurullarından bir dönem daha başkanlık yetkisi aldılar.

Uludağ OSB’de Aydın’la

5’inci dönem

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nin 11’inci Olağan Genel Kurulu bölge sanayicilerinin yoğun katılımıyla, Uludağ OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı’nı Mete Tetik’in yaptığı Genel Kurul Toplantısı’nda Yunus Aydın güven tazeleyerek, art arda 5’inci dönem Uludağ OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2011 yılından itibaren devam ettirdiği başkanlık göreviyle hem bölgenin gelişimine hem de sanayicilere katkı sağlayacak önemli projelere imza atan Aydın, Genel Kurul’un ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, tüm sanayicilerin bölgenin gelişimi için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerine inandığını söyledi.

Uludağ OSB’nin 11’inci Olağan Genel Kurulu’nun ardından Müteşebbis Heyeti şu isimlerden oluştu: Yunus Aydın, Ahmet Kumru, Ahmet Yalçın, Asya Denizli, Bilal Akmar, Cüneyt Dizdar, Emir Kavçın, Ferzan Cihangir, Hasan Çınar, Mesut Emin Kılıç, Muharrem Akyıldız, Nafi Akkaşoğlu, Ramazan Aydın, Suat Abatay ve Ziya Ay.

BUİKAD Eroğlu’yla

bir dönem daha

Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği’nin (BUİKAD) 8’inci Olağan Genel Kurulu’nda Avukat Oya Eroğlu bir kez daha Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçildi. Sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcilerinin yoğun katılımıyla Sheraton Bursa’da gerçekleştirilen Genel Kurul’un Divan Kurulu başkanlığını İpek Yalçın yürütürken, Emin Direkçi, Ramazan Kaya ve Semra Baykan da kurulun diğer üyeleri oldu.Yapılan oylamanın ardından yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Eroğlu, yaptığı konuşmada yönetimde yer aldıkları 2 yıllık sürenin 1,5 yılını pandemi ile geçirdiklerini vurguladı. Pandemi şartlarına rağmen hiç durmadan proje üretmeye devam ettiklerini söyleyen Eroğlu, “Bu süreci doğru yöneterek başarılı bir dönem geçirdik. Toplumsal yaşam zorlaşsa da biz her zaman kalkınmaya ve sürdürülebilir başarıya odaklandık. Yeni dönemde de yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz ve söyleyecek çok sözümüz var” dedi.

BUİKAD’ın Yönetim Kurulu Listesi şu isimlerden oluştu: Oya Eroğlu, Şeyda Şençayır, Ebru Koçanalı, Hatice Koparan, Zuhal Aslı Saka, Hilal Sevindik, Arzu Erdi, Nazan Akıncı ve Gülsüm Birinci.

Yönetim Kurulu Yedek: Fügen Çelikyılmaz, Gülay Durmuş, Gülnur Algül, Kurumsal Üye Borçelik/Elif Aygül, Ahu Açık Alnıpak, İlknur Gülsün Derin, Berrak Tanyeri, Deniz Yılmaz ve Sevtap Fatma Yıldız.

ARSİYAD’da Durmuş

güven tazeledi

Artvinli Sanayici İş Adamları Yönetici ve Serbest Meslek Mensupları Derneği’nin (ARSİYAD) 8.’ci Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Bursa protokolü ile iş dünya temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen Genel Kurul toplantısında Başkan Gürsel Durmuş güven tazeleyerek 2 yıl için daha ARSİYAD Başkanlığına seçildi. Genel Kurul’daki tüzük değişikliği ile ARSİYAD’ın adı ‘Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ olarak değiştirildi. Mahmut Demiröz’ün Divan Başkanlığı’nda gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’nda açılış konuşmalarının ardından faaliyet ile denetleme kurulu raporlarının okunmasına geçildi. Raporların okunup müzakeresi ve kabulünden sonra tüzük değişikliği ile derneğin adı ‘Artvinli Sanayici ve İş İnsanları Derneği’ olarak değişti. Daha sonra gerçekleştirilen seçimlerde de ARSİYAD’ın yeni yönetimi oy birliği ile seçildi.Toplantıda bir konuşma yapan ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş, gelecek dönem hedefleri hakkında şunları söyled; “Sanayiden turizme, tarımdan teknolojiye her alanda daha fazla işbirliği yaparak, ekolojik dengeyi bozmadan, sürdürebilir yaşam anlayışından taviz vermeden, gelecek kuşaklara doğru model olarak çalışmalarımızı büyük bir heyecanla sürdüreceğiz.”

ARSİYAD’ın yeni yönetim

kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri: Gürsel Durmuş, Erdinç Acar, Mehmet Emin Tansi, Ali Sinan Duran, Kemal Cömert, Neriman Yener, Yener Özemre, Ali Dayal, Olgun Şafak Karabiber, Ahmet Erdi Altıntaş, Çağlar Aydın, İlhami Leventoğlu, Mürsel Özay, İbrahim Muratoğlu, Hakan Devrim Atabek, Uğur Aslan, Hakan Hayat

Yönetim Kurulu

Yedek Üyeleri:

Mesut Küçük, Erdal Aydın, Ergün Aydın, Yılmaz Yıldız, Hüsnü Hakan Özen, Olgun Altun, Şener Ersoy, Emrullah Kurdaş, Adem Turanlı, Hakan Can, Rafet Türker, Hatice Buse Dede, Mehmet Karakolcu, Mutlu Akın, Muhammet Ali Koca, Mükerrem Köprücü, Bülent Demirci

MARSİFED Kaya’yla

yola devam ediyor

Marmara ve İç Anadolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED) seçimli Olağan Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine bir kez daha Ramazan Kaya seçildi. Divan Başkanlığını Ali İhsan Yeşilova’nın yaptığı, BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay ve BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu’nun divan üyeleri olduğu genel kurul BUSİAD Dernek Merkezi’nde düzenlendi. Yeni dönemde Covid – 19 salgınının etkilerinin azalmasıyla birlikte çalışmalarına hız vereceklerini belirten MARSİFED Başkanı Kaya, “Yeni ekip ve yeni heyecanla bölge ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya gayret edeceğiz. Yeni dönemde yönetim kurulu üye sayımızı 15’e çıkardık. Daha genç ve dinamik bir yönetim kadromuz var ve daha fazla kadın üyemiz yönetimde yer alıyor. İnanıyorum ki hep birlikte güzel işlere imza atacağız” dedi.

MARSİFED’in 2021 – 2024 dönemi için belirlenen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ramazan Kaya, İhsan Karademirler, Elif Karabacak Doğrusoy, Abidin İzmirli, Ümit Okyay, Kenan Işık, Kamil Emeksiz, Osman Akın, Oya Eroğlu, Şeyda Şençayır, Murat Kaya, Sedef Oltay Pamirol, Ömer Faruk Korun, Hakan Özdemir, Doğukan Bedir.