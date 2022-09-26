Ambalaj sanayi vitrine çıkıyor

Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş. ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) iş birliğinde; Ambalaj Makinecileri Derneği (AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri Derneği (ESD), Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD), Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği (MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) destekleri ile düzenlenen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı 12 – 15 Ekim tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açıyor.

2021 yılında 12 bin 131’i yurt dışından olmak üzere toplam 70 bin 334 ziyaretçinin geldiği fuar, ambalaj endüstrisi tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı. 2022’de bu sayının artarak dünya genelinden 15 binin üzerinde yabancı ziyaretçinin, toplamda ise 80 bin sektör profesyonelinin fuarı ziyaret etmesi bekleniyor.

Ambalaj endüstrisi bu fuarı bekliyor

Ambalaj ürünleri, tamamlayıcı ambalaj ürünleri, ambalaj üretimine yönelik ham madde ve ara ürünler, ambalaj sanayiine yönelik hizmetler, ambalaj baskı, oluklu mukavva-karton ambalaj üretim ve konverting teknolojileri, ambalaj makineleri, ambalaj üretim makineleri, makinelere yönelik yardımcı cihaz, donanım ve sistemler, içecek ve gıda teknolojileri, ambalaj geri dönüşüm teknolojileri ve lojistik alanlarında faaliyet gösteren 1100’ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcı firma, alıcıları ile buluşmak üzere bu fuara katılacak. Gıda ve içecek sektörü, matbaa, baskı, kağıt ve kırtasiye, kişisel bakım ve kozmetik, temizlik ve hijyen, kimya, boya ve petrol, otomotiv, ilaç ve medikal, yapı, zücaciye, beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı ve e-ticaret alanları başta olmak üzere çok farklı alanlarda faaliyet gösteren alıcılar ise fuarı ziyaret ederek katılımcı firmalar ile görüşüp yeni çözüm ortakları ve tedarikçileri ile tanışma fırsatını yakalayacak.

Fuar için T.C. Ticaret Bakanlığı yurt dışından alım heyeti organizasyonu gerçekleştiriyor.

AVRASYA AMBALAJ İSTANBUL FUARI’NA KATILACAK BURSA FİRMALARI

Aksun Ağaç Ambalaj

Asema Ambalaj

Ayplastik Ambalaj

Bala Makina

Berussa Ambalaj

Bilplastik Ambalaj

Edda Makine Ambalaj

Ernamak Makine

Göztepe Makina

Hoşgör Plastik Ambalaj

İnterkan Sanayi Malz.

İzo-Pek İzolasyon Amb.

Kurtsan Paslanmaz Çelik

Ok Ambalaj Plastik

Orimak Makina

Poliner Plastik Amb.

Sancak Etiket

Tunca Teknik Makina

Yavuzlar Makina

YK Konserve

Zet Mekatronik