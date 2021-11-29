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29 Kasım 2021 tarihli resmi gazete
29 Kasım tarihli resmi gazete yayımlandı
Genel 29.11.2021, 09:47
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Adıyaman Üniversitesi Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–– İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–– Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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