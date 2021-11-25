25 Kasım brent petrolün varil fiyatı

Dün 83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artışla 82,33 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,39 dolardan alıcı buldu.

Bu hafta ABD'nin yüksek petrol fiyatlarına karşı, stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolü kullanıma sunacağı açıklanmıştı.

Uzmanlar, büyük petrol tüketicisi ülkelerin söz konusu hamlesinin piyasalar üzerinde kalıcı bir etki bırakmayacağını savunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından talepte toparlanmanın devam ettiğine işaret ediliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) artarak yaklaşık 434 milyon varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 950 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 604 milyon 500 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 600 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 211 milyon 400 bin varile geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 82,49 ile 82,58 dolar aralığının direnç, 82,28 ile 82,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.