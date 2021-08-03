Uluslararası şirketlerin gelirleri beklentileri aştı

Raporlara göre şirketlerin gelirleri beklentileri aşarak yüksek artışlarla dönemi tamamladı.

Apple, ikinci çeyrek raporunda gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 81,4 milyar dolarak, karının ise yüzde 93 artışla 21,7 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Microsoft, nisan – haziran döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirinin yüzde 21 artarak 46,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Şirketin net karı aynı dönemde yüzde 47 artarak 16,5 milyar dolara yükseldi.

Google çatı şirketi Alphabet paylaştığı ikinci çeyrek raporunda, bu dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla gelirini yüzde 62 artırarak 61,9 milyar dolara çıkardı. Alphabet’in net kârı bu dönemde yüzde 166 artışla 18,5 milyar dolara yükseldi.

Facebook’un gelirleri de analist beklentilerini aşarak yıllık bazda yüzde 56 artışla 29,08 milyar dolar olarak açıklandı. Üçüncü ve dördüncü çeyreklerde gelir artışında “önemli ölçüde yavaşlama” bekleyen şirket; Google gibi, ABD ofislerine dönecek çalışanlarına aşı şartı getirdi.

Pfizer, 7,8 milyar dolarlık aşı satışı gerçekleştirdiğini ve gelirini 18,98 milyar dolara çıkardığını açıkladı. ABD merkezli ilaç şirketi 2021 yılı aşı satış tahminini 26 milyar dolardan 33,5 milyar dolara yükseltti.

Boeing de yayımladığı çeyrek raporunda beklentileri aştı. ABD merkezli havacılık şirketi iki yıldır ilk kez kâr ederek net kârının 567 milyon dolar olduğunu duyurdu. Boeing’in geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %44 artarak yaklaşık 17 milyar dolara yükseldi.