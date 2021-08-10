UİB’den temmuzda 2,1 milyar dolarlık ihracat

UİB’in Temmuz 2020 ihracat rakamları açıklandı. Temmuz ayındaki ihracatı 2,1 milyar dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 30 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Uzun bayram tatiline rağmen, ülke genelinde temmuz ayı ihracatında önemli rakamları yakaladık.

Son 12 ayda ilk kez 200 milyar dolar ihracatı geçerek, önemli bir sınırı da aşmış olduk. Ülke olarak yaşadığımız orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. İhracat rakamlarındaki bu güzel tablo ile bu zor atmosferde bir nebze olsun moral bulmuş olduk. Emeği geçen tüm ihracatçılarımıza teşekkür ederiz.”



OİB’in ihracatı temmuzda 1,7 milyar dolar

Temmuz ayında 1 milyar 710 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 369 milyon dolar olarak açıklandı.



UTİB ihracatı temmuzda 97,3 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 3,5’lik artışla 97 milyon 344 bin dolar ihracata imza attı. UTİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 19,7 artışla 1,2 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UHKİB’ten temmuzda 84,3 milyon dolarlık ihracat

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 84 milyon 318 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 36,5 artışla 893,3 milyon dolar olarak açıklandı.



UMSMİB’in ihracatı temmuz ayında 18,6 milyon dolar

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1’lik artışla 18 milyon 677 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 33 artışla 218,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB’ten temmuzda 19,9 milyon dolarlık ihracat

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), temmuz ayında 19,9 milyon dolarlık ihracata imza attı. UYMSİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 152,3 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin temmuz ayı ihracatı ise 205,3 milyon dolar olarak açıklandı.