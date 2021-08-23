Karşılıksız çekler azaldı protestolu senetler arttı

Bu dönemde Bursa’da karşılıksız işlemi gören çek tutarında yüzde 40 azalma olurken, protestolu senet tutarında yüzde 22.3 düzeyinde arttı.

Geçtiğimiz yılın ilk yarısında Bursa’da 265 milyon 192 bin TL tutarında çek karşılıksız işlemi görürken, 225 milyon 260 bin TL tutarında senet protesto olmuştu.

Bu yılın ilk 6 aylık verilerine göre Bursa, çeki en çok karşılıksız işlemi gören iller arasında İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından beşinci, senedi en çok protesto edilen iller arasında da İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer aldı. Bursa 2020 yılının ilk 6 ayında senedi en çok protesto edilen iller arasında beşinci sırada bulunuyordu.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz finans yöneticileri, karşılıksız işlemi gören çek tutarlarındaki azalmanın, iş çevrelerinin talepleri arasında yer alan bankaların yaptığı sicil affı ve kara listeden çıkarmalarda sorunlar yaşanması nedeniyle işletmelerin bankalardan çek karnesi alamamaları ve çek kullanımının azalması yanı sıra, vadesi 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasına isabet eden çeklerin ibrazını 1 Haziran sonrasına erteleyen, ancak sonradan Ticaret Bakanlığı’nın tebliği ile konuya açıklama getirilmiş olmasına rağmen mayıs ayı karşılıksız çek işlemlerinin hesaplamalara dahil edilmemesinden kaynaklandığını dile getirdiler. Finans yöneticileri, protestolu senetlerdeki artışların da yine işletmelerin bankalardan çek karnesi alamamaları ve çek kullanımının azalmasına bağladılar.