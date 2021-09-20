İnegöl’ün sorunları Bakan Muş’a iletildi

Yapılan istişareler neticesinde dosya haline getirilen sorunlar AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel tarafından Ticaret Bakanı Mehmet Muş’a iletildi.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Kısa süre önce gerçekleştirmiş olduğumuz İTSO Meclis Toplantımızda İnegöl’ümüzde gördüğümüz ekonomik sorunları masaya yatırarak istişarelerde bulunmuştuk. AK Parti Bursa Milletvekilimiz sayın Vildan Yılmaz Gürel’in de katılarak sorunların çözümü noktasında fikir alışverişlerinde bulunduğu toplantımızda şehrin ekonomik hareketliliğine olumsuz etki eden bazı başlıklar ön plana çıktı” dedi.

Mobilyada ham madde sıkıntısı

Uğurdağ ilçede yaşanan sıkıntıların başta mobilya ham maddesi olmak üzere maliyetlerde yaşanan artışlar olduğuna dikkat çekerek, “haksız fiyat artışları, açık ihracat hesaplarının kapatılamamasından dolayı ihracatçıların karşı karşıya kaldıkları para cezaları, ihracatçıların KDV iadelerinde yaşadıkları sorunlar ile yurtdışı fuar ve ticari iş gezileri sonrası destek uygulamalarında yaşanan sorunlar gibi konuları içeren dosyamız AK Parti Bursa Milletvekilimiz Vildan Yılmaz Gürel tarafından Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’a iletildi ve istişare edilerek çözümleri noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. Sayın Bakanımız Mehmet Muş Bey, sorunların çözüme kavuşması adına gerçekleştirilecek çalışmaların ivedilikle başlatılacağını ilettiler. Sorunlarımızı Ankara nezdinde dile getirilerek çözüm noktasında çalışma sergileyen AK Parti Bursa Milletvekilimiz Sayın Vildan Yılmaz Gürel’e ve şehrimiz sorunlarına gösterdikleri ilgilerinden dolayı Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş’a teşekkür ederiz” diye konuştu.