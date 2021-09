Hostech fuarına büyük ilgi

Dünyanın en önemli endüstrilerinden biri olan horeca (yemek servisi endüstrisi) sektörünü tek çatı altında buluşturan Hostech by TUSİD - Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı; CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis Ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Güçlü Kaplangı’nın katılımıyla gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.

100 ülkeden 50 bin ziyaretçi

Fuar kapsamında Türk Horeca sektörü, Hostech by Tusid ile yeni pazarlar keşfedip, küresel arenadaki ağırlığını koruma fırsatı yakalarken, 800’ün üzerinde markanın yer aldığı fuarda 100 ülkeden 2 bini VIP olmak üzere, yaklaşık 50 bin satın almacı son teknolojik ürünlerini katılımcıların beğenisine sundu. 12 Eylül tarihine kadar devam eden Hostech by Tusid - 24. Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’na katılan 14 Bursa firması, sergiledikleri yenilikçi ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı.

Fuara katılan Bursa firmaları



Ayfa Fırın Makinaları,

Bursa Bıçak ve Mutfak Eşyaları,

Capri Soğutma ve Mutfak,

Hulusi Bıçak,

İnoksan,

Kamsan Sandalye,

Korkmazlar Plastik

Metal Mobilya,

Mataş Gıda Makinaları,

Özcanlar Sandalye,

Özefe Paslanmaz Çelik,

Ponimak Makine,

Teknik Isısan,

Viapot Toprak Ürünleri

Yeşilyayla Kesici Aletler.