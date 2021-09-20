Hostech fuarına büyük ilgi
Alanında en büyük ikinci fuarı özelliği taşıyan Hostech by TUSİD kapıların açtı. 800’ün üzerinde markanın ürünlerini sergilediği fuarda 100 ülkeden 2.000’i VIP olmak üzere, yaklaşık 50 bin satın almacı ağırlandı. Fuara katılan 16 Bursa firması yenilikçi ürünleriyle beğeni topladı.
Dünyanın en önemli endüstrilerinden biri olan horeca (yemek servisi endüstrisi) sektörünü tek çatı altında buluşturan Hostech by TUSİD - Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı; CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem’in ev sahipliğinde, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Tahsin Öztiryaki, Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis Ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği Başkanı Güçlü Kaplangı’nın katılımıyla gerçekleştirilen resmi açılış töreniyle ziyaretçilerine kapılarını açtı.
100 ülkeden 50 bin ziyaretçi
Fuar kapsamında Türk Horeca sektörü, Hostech by Tusid ile yeni pazarlar keşfedip, küresel arenadaki ağırlığını koruma fırsatı yakalarken, 800’ün üzerinde markanın yer aldığı fuarda 100 ülkeden 2 bini VIP olmak üzere, yaklaşık 50 bin satın almacı son teknolojik ürünlerini katılımcıların beğenisine sundu. 12 Eylül tarihine kadar devam eden Hostech by Tusid - 24. Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı’na katılan 14 Bursa firması, sergiledikleri yenilikçi ürünlerle ziyaretçilerden tam not aldı.
Fuara katılan Bursa firmaları
Ayfa Fırın Makinaları,
Bursa Bıçak ve Mutfak Eşyaları,
Capri Soğutma ve Mutfak,
Hulusi Bıçak,
İnoksan,
Kamsan Sandalye,
Korkmazlar Plastik
Metal Mobilya,
Mataş Gıda Makinaları,
Özcanlar Sandalye,
Özefe Paslanmaz Çelik,
Ponimak Makine,
Teknik Isısan,
Viapot Toprak Ürünleri
Yeşilyayla Kesici Aletler.