Hizmet sektöründe toparlanma hız kazandı

Kavcıoğlu, “Enflasyon Raporu 2021-III” bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, küresel ekonominin, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşılama faaliyetlerinin yanı sıra para ve maliye politikalarının desteğiyle toparlanmaya devam ettiğini söyledi. Aşılanma oranı yüksek seyreden ülkelerde kısıtlamaların büyük oranda azaldığına dikkat çeken Kavcıoğlu, aşılamada ilerleme kaydeden ülkelerin kısıtlamaları hafifleterek iktisadi faaliyette daha güçlü bir performans sergilediğini söyledi.

Hizmet sektöründe toparlanma başladı

Öncü göstergelerin, kısıtlamalardan daha fazla etkilenen hizmetler sektöründe yaşanan toparlanmayı ortaya koyduğunu belirten Kavcıoğlu, “Hizmetler PMI endekslerindeki güçlü artışlar, küresel ekonominin genele yayılan bir toparlanma eğilimde olduğunu gösteriyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin dış talep görünümünün nisan enflasyon raporu dönemine göre iyileştiğini ortaya koyuyor” dedi. Konuşmasında emtia fiyatlarında yaşanan artışa da değinen Kavcıoğlu, toparlanma dönemlerinde görülen bu artışların genel olarak hızla artan talebe üretimin aynı hızla yanıt verememesinden ve lojistik kısıtlamalardan kaynaklandığını söyledi. Kavcıoğlu, “Toparlanma dönemlerinde emtia fiyatlarında gözlenen artışlar, genel olarak hızla artan talebe üretimin aynı hızla yanıt vermemesinden ve arz tarafında meydana gelen lojistik kısıtlardan kaynaklanıyor.” diye konuştu.

“Dış talep sanayi üretimini destekliyor”

Kavcıoğlu, yurt içindeki makro ekonomik görünüm hakkındaki değerlendirmeleri şöyle oldu: “2021 yılı ilk çeyreğinde milli gelir çeyreklik bazda yüzde 1,7, yıllık bazda ise yüzde 7 arttı. Birinci çeyrekte büyümenin sürükleyicisi iç talep oldu. İhracat da dönemlik büyümeye pozitif katkı verdi. Öncü göstergeler, iktisadi faaliyetin yılın ikinci çeyreğinde de gücünü koruyor. Bu dönemde sanayi üretimi artışı bir miktar ivme kaybetse de ciro endeksleri bu yavaşlamanın yurt içi talep kaynaklı olduğuna, dış talebin ise sanayi üretimini desteklediğine işaret ediyor. Bunun haricinde taşıt başta olmak üzere bazı sektörlerde yaşanan tedarik kısıtları da üretimi sınırlandıran faktörler oldu.”

“Dengeli büyümeye devam edeceğiz”

Normalleşme adımlarıyla birlikte hizmetler sektöründe toparlanmanın, başlasa da halen salgın öncesi seviyelerin altında olduğunu kaydeden Başkan Kavcıoğlu, “Takip ettiğimiz veriler ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek bir oranda gerçekleşeceğine işaret ediyor. Bu bağlamda yılın ikinci yarısında da iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. Talepteki bu dengelenme, cari denge, enflasyon ve istihdam üzerindeki olumlu etkilerden ötürü önem arz ediyor” dedi.