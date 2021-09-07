Hedef 2021’de 210 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da katılımıyla düzenlediği toplantıda ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre; ağustos ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 51,8’lik artışla 18 milyar 912 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların ağustos rekorunu kırdı. Ağustosta ihracatın ithalatı karşılama oranı da yıllık bazda 15,1 puan artarak yüzde 81,5 oldu. 12 aylık ihracat ise 207,5 dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Bursa’nın ağustos ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42, bir önceki aya göre ise yüzde 32 artışla 1 milyar 224 milyon dolara ulaştı. İstanbul ve Kocaeli’nin ardından ağustosta en fazla ihracat yapan üçüncü il oldu. Bursa ocak – ağustos döneminde ihracatını geçen yılın ilk 7 aylık dönemine göre yüzde 27,9 artırarak 9 milyar 662 milyon dolarlık ihracat başarısına imza attı.

İhracatçıya 30 milyar dolar kredi sağlandı

Dış ticaret rakamlarının açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “İhracatta yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdık. İhracatçımızın Merkez Bankası kaynaklarıyla Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardık” dedi.

Türkiye’nin ihracattaki güçlü ivmesiyle pandemi öncesi performansını geride bıraktığını kaydeden Bakan Muş, “Ocak-ağustos döneminde ihracat 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 140,2 milyar dolar oldu. Yıl sonunda ihracatın 210 milyar dolara ulaşacağına inancımız tam” açıklamasında bulundu.

Büyümenin yarısı ihracattan

TİM Başkanı İsmail Gülle de ihracatın büyümeye katkısına işaret etti. Gülle, “2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7’nin ardında ikinci çeyreğinde sağladığımız yüzde 21,7 büyümeye, net ihracatın katkısı ikinci çeyrekte 6,9; 6 aylık dönemde 3,9 puan oldu. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi” diye konuştu.

Son 12 ayın 10’unda Cumhuriyet tarihi ihracat rekorlarının kırılması ve ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 82,5 seviyelerine gelmesinin, Türkiye’nin ihracatta sürdürülebilir artışı yakaladığının göstergesi olduğunu belirten Gülle, “Başarılı performansımız ihracatta yeni bir lige yükseldiğimizin göstergesidir. Hedefimiz 5 yıl içerisinde 300 milyar dolara erişmek” dedi.

Bin 455 firma ihracata adım attı

Bin 455 firma toplam 82,2 milyon dolarlık dış satışla ihracata adım attı. Böylelikle 2021 yılında ilk kez ihracat yapan firma sayısı 12 bin 49’a ulaştı.

74 ilin ihracatını artırdığı ağustos ayında en çok ihracat gerçekleştiren ilk üç il sırasıyla; 7,5 milyar dolarla İstanbul, 1,7 milyar dolarla Kocaeli ve 1,2 milyar dolarla Bursa oldu. Bu dönemde en dikkat çekici ihracat artışları; 2,4 milyar dolarla İstanbul, 888 milyon dolarla Kocaeli ve 363 milyon dolarla Bursa’da yaşandı.

25 sektör ihracatını artırdı

25 sektörün ihracatını artırdığı ağustos ayında otomotiv 2,4 milyar dolarlık performansıyla ilk sırada yer aldı. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını 1,4 milyar dolar artırarak 2,3 milyar dolara çıkaran çelik sektörü ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki kimyevi maddeler sektörü ise ağustosta 2 milyar dolar dış satışa imza attı.

Kocaeli otomotivde liderlik koltuğuna oturdu

Ağustos ayında 2 milyar 420 milyon 28 bin dolar ile fazla ihracat gerçekleştiren sektör olan otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat gerçekleştiren il 780 milyon 61 bin dolarla Kocaeli oldu. Söz konusu dönemde Kocaeli’nin otomotiv ihracatı yüzde 126 arttı.

Bursa’nın otomotiv ihracatı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artarak 541 milyon 661 bin dolara ulaştı. Bursa bu rakamla otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci il oldu. Bursa’yı sırasıyla İstanbul, Sakarya ve Ankara takip etti.

20 ülkede ihracat rekoru

Türk ihracatçısı ağustosta 218 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. 180 ülkeye yapılan ihracat artarken aralarında İspanya, Belçika ve İsrail’in de bulunduğu 20 ülkede aylık ihracat rekoruna imza atıldı. Bu ayda en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülke 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,3 milyar dolarla ABD ve 1,2 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu. Avrupa kıtasına yapılan satışların ağustos ayı ihracatındaki payı ise yüzde 55,2 oldu.

Bursa’nın ağustos ihracat karnesi

Geçen yılın ağustos ayına göre ihracatını 363 milyon dolar artırmayı başaran Bursa, söz konusu ayda 1 milyar 224 milyon 104 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştiren 3’üncü il oldu.

Bursa’nın lokomotifi otomotiv

Bursa’nın lokomotif sektörlerinden olan otomotiv endüstrisi bu dönemde ihracatını geçen yıla göre yüzde 44,8, geçen aya göre ise yüzde 111 artırdı. Sektörün başarılı performansıyla Türkiye ihracatına 541 milyon 661 bin dolarlık katkı sağladı. Otomotiv söz konusu ayda Bursa ihracatının da lideri oldu.

Otomotivi sırasıyla 153 milyon 388 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 96 milyon 225 bin dolarlık ihracat performansıyla tekstil sektörleri takip etti.

Çimento ihracatı yüzde 229 arttı

Geçtiğimiz ayda Bursa’da en dikkat çekici ihracat artışı çimento ve toprak ürünlerinde yaşandı. Sektörün ihracatı 2020’nin aynı ayına göre yüzde 229, bir önceki aya göre ise yüzde 123 arttı. Çimento ve toprak ürünleri ihracatı ağustosta bir önceki yıla kıyasla 5 milyon dolar artarak 7 milyon 184 bin dolara ulaştı.

Bunun yanında çelik sektörü başarılı ihracat ivmesini ağustos ayında da sürdürdü. Çelik sektörü ihracatını bir önceki yılın aynı ayına kıyas yüzde 147 oranında yükselterek, 83 milyon 422 bin dolarlık dış satışa imza attı.

Bursa’nın güçlü olduğu makine ve mobilya sektörlerinde de ihracat artışları yaşandı. Makine sektörü ağustosta ihracatını yüzde 64 artırarak 74 milyon 196 bin dolar, mobilya ve orman ürünleri sektörü ise yüzde 43,2’lik artışla 65 milyon 713 bin dolarlık ihracat başarısına imza attı.

İhracatçının rotası Avrupa

Bursa ağustos ayında da en fazla ihracatı Avrupa kıtasına gerçekleştirdi. Bu dönemde Bursa’nın en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk 10 ülke arasında Avrupa kıtasından 8 ülke yer aldı. Bursa’nın toplamda 785 milyon 934 bin dolar gerçekleştirdiği ilk 10 ülkenin şehrin toplam ihracatındaki payı yüzde 64 oldu.

Bursa’nın ağustosta en fazla ihracat gerçekleştirdiği ilk üç ülke sırasıyla; 168 milyon 821 bin dolarla Almanya, 137 milyon 602 bin dolarla Fransa ve 100 milyon 508 bin dolarla İspanya oldu.