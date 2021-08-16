Bursa’nın 6 aylık yatırım teşviki karnesi

Yılın ilk 6 aylık döneminde Bursa’dan 404 firma 6 milyar 359 milyon 154 bin 974 TL’lik yatırımı için teşvik belgesi kullandı. Bu yatırımların tamamlanması için 471 milyon 651 bin 904 dolarlık makine ve teçhizat ithal edilecek ve söz konusu yatırımlar üretime başladığında Bursa’da 6 bin 934 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak. Bursa’da yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yatırım teşvikinden faydalanan firma sayısı yüzde 82.2, yatırım tutarı yüzde 60.2 ve istihdam sayısı yüzde 15.5 arttı. Geçen yıl ilk 6 ayda 221 firma yatırım teşvik belgesi alırken bu firmaların toplam yatırım tutarı 3 milyar 967 milyon 286 bin 979 TL düzeyindeydi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından her ay yayınlanan Teşvikli Yatırımlar Listesi’nden faydalanılarak yapılan hesaplamalara göre, yılın ilk 6 ayında ülke genelinde 6 bin 158 firmaya 104 milyar 539 milyon 656 bin 254 TL’lik yatırımı için teşvik belgesi verildi. Teşvikli yatırımlarda 1. Bölgede yer alan Bursa, yatırım teşviklerinden belge sayısı bakımından yüzde 6.5, yatırım tutarı bakımından yüzde 6.1 pay almış oldu.

En çok tevsi yatırımları teşvik aldı

Bursa firmaları yılın ilk yarısında belge sayısı bakımından en çok nisan ayında, teşvikli yatırım tutarı bakımından da şubat ayında yatırım teşvikinden faydalandı. Nisan ayında 88 Bursa firmasına yatırım teşvik belgesi verilirken, şubat ayındaki teşvikli yatırım tutarı 1 milyar 654 milyon 741 bin 978 TL oldu. Yılın ilk yarısında Bursa’ya verilen teşviklerin yatırım türü incelendiğinde en çok tevsi yatırımların teşviklerden faydalandığı görülüyor. Buna göre 6 aylık dönemde Bursa’daki 404 teşvikli yatırımın 236’sını tevsi yatırımlar, 132’sini komple yeni yatırımlar, 27’sini modernizasyon yatırımları ve 9’unu da ürün çeşitlendirme yatırımları oluşturuyor. Bu dönemde Bursa’dan teşvik belgesi alan firmaların yatırım tutarı bakımından yüzde 44.2’si tevsi, yüzde 31.8’i komple yeni yatırım, yüzde 20.5’i modernizasyon ve yüzde 3.5’i de ürün çeşitlendirme yatırımı için teşviklerden faydalandı. Yılın ilk 6 ayında Bursa’ya 2 milyar 813 milyon TL’lik tevsi yatırım, 2 milyar 17 milyon TL’lik komple yani yatırım, 1 milyar 302 milyon TL’lik modernizasyon ve 225 milyon TL’lik ürün çeşitlendirme yatırımı için teşvik belgesi verildi.

Aslan Payı Nilüfer’in

Bursa’da bu yılın ilk 6 aylık döneminde en çok Nilüfer ilçesindeki yatırımlar teşvikten faydalandı. Bu dönemde teşvikten faydalanan 404 yatırımın 174’ü Nilüfer ilçesinde bulunuyor. Sınırları içerisinde 6 OSB bulunduran Nilüfer ilçesindeki 174 yatırım bu dönemde 1 milyar 842 milyon TL’lik teşvik kullandı.

Nilüfer’i 73 teşvikli yatırım ile Osmangazi, 43 teşvikli yatırım ile İnegöl, 37 teşvikli yatırım ile Kestel ve 32 teşvikli yatırım ile Yıldırım takip ediyor. Bu dönemde yatırım teşvikinden en az faydalanan ilçeler 1’er teşvikli yatırım ile Büyükorhan, Gemlik ve Orhaneli oldu. Nilüfer ilçesi teşvikli yatırımlar ile birlikte istihdamda da ilk sırada yer alıyor. Yılın ilk yarısında teşviklerden faydalanan Nilüfer ilçesindeki 174 yatırım tamamlandığında 2 bin 573 kişiye iş imkanı sağlanmış olacak.

Karacabey Nakil-Tevsi ile ön plana çıkıyor

Teşvikli yatırımlarda belge ve yatırım tutarı bakımından Nilüfer ilçesi ilk sırada yer alırken, nakil- tevsi desteklerinde ise 653 milyon 241 bin liralık teşvik ile Karacabey ilçesi ön plana çıkıyor. Karacabey’in bu durumu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Karacabey’in Nilüfer ilçesi sınırında yapılan ve alt yapı çalışmaları tamamlanan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrika inşaatlarının başlamasından ve kısa süre içinde taşınmaların söz konusu olmasından kaynaklanıyor.

Tekstil sektörü ilk sırada

Bu dönemde Bursa’da en çok teşvik alan sektörlere bakıldığında ise tekstil sektörünün 116 belge ve 1 milyar 638 milyon liralık yatırım tutarı ile ilk sırada yer aldığı görülüyor. Yine bu dönemde makine metal sektörü 96 belge ve 513 milyon 231 bin liralık yatırım ile ikinci sırada, otomotiv yan sanayi ise 50 belge ve 1 milyar 356 milyon liralık yatırım ile üçüncü sırada bulunuyor.

İstihdam 7 bin kişi artacak

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde teşvik belgesi alan yatırımlar tamamlandığında Bursa’da 6 bin 934 kişiye daha iş imkanı sağlanmış olacak. Bu dönemde sağlanacak istihdamın yatırım türlerine bakıldığında komple yeni yatırımlar 2 bin 459 kişiye, tevsi yatırımlar 3 bin 253 kişiye, modernizasyon yatırımları 174 kişiye ve ürün çeşitlendirme yatırımları da 205 kişiye iş kapısı olacak.

1 kişiye iş işin ortalama 917 bin liralık yatırım gerekiyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından her ay yayınlanan Teşvikli Yatırımlar Listesi’nden faydalanılarak yapılan hesaplamalara göre, Bursa’da 1 kişiye iş imkanı oluşturmak için ortalama 917 bin liralık yatırım yapılması gerekiyor. Bu yatırım tutarı sektörlere ve kullanılan teknolojiye göre değişkenlik gösterirken, 1 kişiye iş imkanı sağlamak için 11.9 milyon liralık yatırım ile en çok çimento-toprak ürünleri-cam sektöründe yatırım yapılması gerekiyor. Çimento-toprak ürünleri-cam sektörünü 8.1 milyon liralık yatırım ile enerji ve 1.4 milyon liralık yatırım ile madencilik sektörleri takip ediyor. Bu arada 1 kişiye iş imkanı oluşturmak için 79 bin 726 lira ile en az eğitim sektöründe yatırım gerekiyor.



