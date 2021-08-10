Bursa temmuz ayı ihracatında geriye düştü



Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye hedefi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 61 İhracatçı Birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla temmuz ayına ait dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre temmuz ayında ihracat, bayram ve hafta sonu tatillerinin iş günü sayısını düşürmesine rağmen bir önceki yılın aynı ayı baz alındığında yüzde 10,2 artışla, 16 milyar 413 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların temmuz ayı ihracat rekoru kırdı. İhracat ailesi, son 12 aylık rakamlara göre de ilk kez 200 milyar doları geçti; 201 milyar 46 milyon dolarla tarih yazdı.

Temmuz ayı ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Başkanı Ergun Hadi Türkay, “Türkiye’nin potansiyelinin çok yüksek olduğuna öteden beri inanıyoruz. Sadece önünü açacak, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri artıracak hukuksal düzenlemelere ve bu düzenlemelerin yaşayacağı bir ekosisteme ihtiyaç var. 200 milyar dolar eşiğinin aşılması bu açıdan da önemli. Eğer, gerekli düzenlemeler yapılır ve ortam da buna uygun hale gelirse, Türkiye parmakla gösterilecek bir ülke haline gelir” diye konuştu.Türkiye Genç İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı ve Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşinsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel de, “İş dünyamızın özverili çalışmalarıyla 16,4 milyar dolar ile en yüksek Temmuz ihracatı gerçekleştirildi. Son 12 ayda 201,5 milyar dolar ile yeni Cumhuriyet rekoruna imza atıldı. Katma değeri yüksek ihracat ile cari açığı azaltabilir ve sürdürülebilir kalkınmaya odaklanabiliriz. Ürünlerimizin tüm dünyaya ulaşması için ihracatçımızın lojistik sorunları ve yüksek hammadde fiyatları karşısında daha etkin metotlar ile desteklenmesi gerekmektedir” dedi.

Bursa ihracatta 4. il oldu

Bursa’da ise bu dönemde ihracatta düşüş yaşandı. Bursa’nın ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 azalarak 927 milyon 893 bin dolarak olarak kayıtlara geçti. Bursa bu rakamla İstanbul, Kocaeli ve İzmir’in ardından en fazla ihracat gerçekleştiren dördüncü il oldu. Türkiye’nin otomotiv sektöründeki güçlü şehirlerinden Bursa’nın bu alandaki ihracatı da düştü. Bursa’nın otomotiv endüstrisi ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,7 azaldı. Otomotiv ihracatı temmuzda 256 milyon 533 bin dolar olan Bursa, bu alanda en fazla ihracat yapan 4’üncü il oldu. Bursa’da temmuzda ihracatta en dikkat çekici artış ise çelikte oldu.

Sektör ihracatını geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 105 artırarak 46 milyon 304 bin dolardan, 95 milyon 84 bin dolara çıkarmayı başardı.

Temmuzun ihracat lideri otomotiv oldu

Temmuz ayında otomotiv endüstrisi en fazla ihracat yapan sektör oldu. Geçen ay 1 milyar 995 milyon 584 bin dolarlık ihracata imza atan otomotiv sektörünü 1 milyar 918 milyon 975 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 743 milyon 906 bin dolarla çelik sektörü izledi. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 698 milyon 57 bin dolarlık ihracatla temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştiren 4’üncü sektör olurken, 5’inci sırada ise 1 milyar 4 milyon dolarlık ihracatla elektrik elektronik sektörü yer aldı. Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 98,2 ile süs bitkileri ve mamullerinde gerçekleşti. Türkiye’nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 77’sini 12 milyar 673 milyon 328 bin dolarla sanayi grubu karşıladı. Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,4’ünü 2 milyar 33 milyon 337 bin dolarlık ihracatla tarım grubu yaparken, madencilik grubu ise 477 bin 787 bin dolarlık ihracatla toplam ihracattan yüzde 2,9 pay aldı.

İhracatta rota Avrupa

Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı temmuz ayında yüzde 13 artışla 7 milyar dolara ulaştı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının temmuz ayı ihracatındaki payı yüzde 57,1 oldu. Diğer ülke gruplarında, yakın ve Orta Doğu ülkelerine 2,6 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,4 milyar dolar, Uzak Doğu’ya 1,3 milyar dolar ve Kuzey Amerika’ya 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

İstanbul otomotiv ihracatının liderlik koltuğunda

Otomotiv endüstrisinde bu yılın temmuz ayında en fazla ihracat gerçekleştiren il, 548 milyon 179 bin dolarla İstanbul oldu. Bu dönemde Kocaeli 528 milyon 109 bin dolarla en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren ikinci; Sakarya ise 317 milyon 617 bin dolarla üçüncü il olarak kayıtlara geçti.Temmuzda Bursa’nın otomotiv ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,7 düşüşle 256 milyon 533 bin dolar oldu. Bursa bu rakamla temmuzda en fazla otomotiv ihracatı gerçekleştiren iller arasında 4’üncü sırada yer buldu. Otomotiv sanayisinin ihracatında en büyük pazar Almanya olmaya devam etti. Türkiye’den Almanya’ya temmuzda 272 milyon 867 bin dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi. Almanya’yı sırasıyla Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Slovenya izledi.



Bursa’nın temmuz ihracat karnesi

Bursa ihracatta 4’üncü il

Türkiye’nin ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 artırarak 16 milyar 413 milyon dolara çıkardığı temmuzda Bursa, İstanbul, Kocaeli ve İzmir’in ardından en fazla ihracat gerçekleştiren 4’üncü il oldu. Bursa’nın ihracatı 2020 yılının temmuz ayına göre yüzde 19,6 azalarak 927 milyon 893 bin dolar olarak kayıtlara geçti.



Bursa’nın ihracat şampiyonu otomotiv

Temmuz ayında Bursa’da en fazla ihracat yapan sektör otomotiv endüstrisi oldu. 256 milyon 532 bin dolarlık ihracata imza atan otomotivi 161 milyon 271 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 95 milyon 84 bin dolar ihracat gerçekleştiren çelik sektörü takip etti. Temmuz ayında 85 milyon 846 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren tekstil temmuzda Bursa’da en fazla ihracat gerçekleştiren 4’üncü sektör olurken, makine sektörü 74 milyon 978 bin dolarla 5’inci sırada yer aldı.

Çelik ihracatı yüzde 105 arttı

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 105 artırarak, 46 milyon 304 bin dolardan, 95 milyon 84 bin dolara çıkaran çelik sektörü Bursa’da en dikkat çekici ihracat artışına imza attı. Demir ve demir dışı metallerde de yüzde 40’lık ihracat artışı yaşandı. Sektör ihracatını geçen yıla göre 15 milyon dolar artırdı. Yüzde olarak en dikkat çekici artış ise savunma ve havacılık sanayiinden geldi. Bursa’daki sektör temsilcileri ihracatlarını geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 2573 artırarak, 391 bin dolarlık ihracata imza attı.

En çok Avrupa’ya ürün satıldı

Bursa’nın ihracatında en önemli pazar Avrupa ülkeleri olmaya devam etti. Temmuzda, Bursa’dan en çok ihracat Almanya’ya yapıldı. Geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,9 düşüşle 143 milyon 121 bin dolar ihracatın yapıldığı Almanya’yı sırasıyla Fransa, İtalya, İspanya ve ABD izledi. Bursa’nın temmuz ayında en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülkenin 8’i Avrupa kıtasında yer alan ülkeler oldu. İlk 10 ülkeye yapılan ihracat 536 milyon 398 bin dolar olurken, bu rakam Bursa’nın temmuz ayındaki toplam ihracatının yüzde 57,8’ine tekabül etti.