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Borsa haftaya rekorla başladı
Serbest piyasada dolar 13,7827 liradan, avro 15,5663 liradan haftaya başladı.
Finans 06.12.2021, 23:50
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7950 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5680 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya kapanışa göre 10,79 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 1.921,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
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