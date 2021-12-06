banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Borsa haftaya rekorla başladı

Serbest piyasada dolar 13,7827 liradan, avro 15,5663 liradan haftaya başladı.

Finans 06.12.2021, 23:50
Borsa haftaya rekorla başladı

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,7950 lira, avronun satış fiyatı ise 15,5680 lira olmuştu. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftaya kapanışa göre 10,79 puan ve yüzde 0,56 değer kazanarak 1.921,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.
 

#Serbest piyasa
Yorumlar (0)
banner14
14
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?