Ağustos rekoruna UİB’den 2,5 milyar dolarlık katkı

UİB’in Ağustos 2021 ihracat rakamları açıklandı. Ağustos ayındaki ihracatı geçen yıl aynı aya göre yüzde 51 artışla 2 milyar 492 milyon 830 bin 701 dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ekonomideki toparlanmanın sürdüğünü, Türk ihracatçısının 2021 yılı boyunca koşullar fark etmeksizin sergilediği performansın bunda büyük etkisi olduğunu söyledi.



Başkan Çelik, “Ülkemiz ekonomisi pandemi sonrası hızlı toparlanmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamının beklentilerin üzerinde olması ve ihracat rakamları bunun en büyük göstergesi. Bu olumlu tablonun sürdürülmesi ve kalıcı hale gelmesi çok önemli. Yılsonunda hedeflediğimiz ihracat ve büyüme rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz. Bu tabloda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.



OİB’in ihracatı Ağustos ayında 2,1 milyar dolar

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59’luk bir artışla 2 milyar 82 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 26 milyar 130 milyon dolar olarak açıklandı.



UTİB ihracatı Ağustos’ta 107 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) Ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artışla 107 milyon 270 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 248 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.





UHKİB’ten 77,5 milyon dolarlık ihracat

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 77 milyon 459 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 901 milyon 130 bin dolar olarak açıklandı.



UMSMİB’in ihracatı 23,2 milyon dolar

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45’lik bir artışla 23 milyon 287 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 225,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.



UYMSİB’ten Ağustos’ta 12 milyon dolar ihracat

Ağustos ayında 12 milyon 44 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemdeyse 152,6 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.



Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin Ağustos ayı ihracatı 190,4 milyon dolar olurken, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat rakamı ise 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş oldu.

