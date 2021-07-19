Küresel vergi anlaşmasında imzalar atıldı

G20 ülkelerinin Maliye bakanları ile Merkez Bankası başkanları, G20 Dönem Başkanı İtalya’nın ev sahipliğinde üçüncü toplantılarını Venedik’te gerçekleştirdi.

Ev sahibi Bakan Franco ve İtalya Merkez Bankası Başkanı Ignazio Visco, düzenledikleri basın toplantısıyla,toplantının sonuçlarını açıkladı.

Bakan Franco, mevkidaşlarıyla, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kar elde ettikleri yerlerde vergi ödemeleri hususunda çok önemli bir anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Franco, “G20 anlaşması, önemli bir başarıdır, uluslararası vergi sisteminin gelecek yıllarda istikrarlı olmasına katkıda bulunacaktır.” dedi. İtalyan Bakan, ekim ayı sonunda yapılacak G20 Liderler Zirvesi’ne kadar üzerinde anlaşmaya vardıkları mekanizmaları devreye almaya niyetli olduklarını kaydetti.

Dijital anlaşma askıya alındı

Avrupa Birliği (AB), daha geniş kapsamlı minimum küresel vergi anlaşmasına odaklanmak için dijital vergi teklifi çalışmalarının durdurulduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Daniel Ferrie, İtalya’nın Venedik kentinde yapılan G20 Zirvesi’nde daha istikrarlı, sürdürülebilir ve adil bir vergi sistemi için anlaşmaya varıldığını belirterek, “Sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması tüm tarafların nihai itici güç oluşturmalarını gerektiriyor. Bu dönemde, AB’nin kendi yeni projesi olan dijital vergi teklifine ilişkin çalışmalarımızı durdurmaya karar verdik.” ifadesini kullandı.