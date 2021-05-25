Küresel ticareti Asya sırtladı

UNCTAD, 2021’in ilk çeyreğine ilişkin küresel ticaret verileri raporunu açıkladı. Buna göre, küresel ticaret ilk çeyrekte yüzde 10 artarak rekor bir toparlanma yaşadı. Küresel ticaretin mal ticareti öncülüğünde 2021’in ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 4 artarak toparlandığı vurgulanan raporda, özellikle Doğu Asya ekonomilerinin Covid-19’un yayılmasını azaltmada erken başarılarının, ekonomik olarak daha hızlı toparlanmalarını ve Covid-19 ile ilgili ürünlere yönelik küresel talepten yararlanmalarını sağladığı belirtildi. Raporda “maske, ventilatör, dezenfektan ve aşı malzemeleri gibi Covid-19 ile ilgili ürünlerin küresel ticaretinin ilk çeyrekte güçlü kaldığı” ifadesine yer verildi. Büyük ekonomilerin çoğunda ticaretin hala 2019 ortalamasının altında kaldığına yer verilen raporda, küresel ticarette Çin, Hindistan ve Güney Afrika’nın 2021’in ilk çeyreğinde diğer büyük ekonomilerden nispeten daha iyi durumda olduğu belirtildi.

2. çeyrek beklentisi 6,6 trilyon dolar

UNCTAD raporunda, küresel mal ve hizmet ticaretinin değerinin 2021’in 2. çeyreğinde 6,6 trilyon dolara ulaşacağı ve toparlanmanın yılın ikinci yarısıyla birlikte ivme kazanacağı öngörüsünde bulundu.