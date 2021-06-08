Kamu alacaklarına yeni yapılandırma

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.

Kabul edilen yasaya göre, Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), il özel idareleri, belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına (YİKOB) olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Ancak düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, Covid-19 ile mücadele kapsamında verilen idari para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan idari para cezaları kapsam dışında olacak.

Kanun kapsamında 30 Nisan 2021 tarihinden önceki vergi cezaları, Sosyal Güvenlik Kurumu prim borçları, gümrük cezaları, belediyelerin su alacakları, motorlu taşıt vergileri, emlak ve çevre vergisi, otoyol ve köprü cezaları, Kredi Yurtlar Kurumu borçları, Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ne olan borçlar ve ihtilaflı para cezaları yeniden yapılandırılacak.

31 Ağustos 2021 tarihinde başvuruların son bulacağı borç yapılandırmanın, ilk taksit ödemesi ise eylül sonu olarak belirlendi.