“Faiz artırımı önermiyorum”

Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, faiz artırımına ilişki sözlerine açıklama getirdi.

Hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin “aşırı ısınmasını” önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğine ilişkin değerlendirmelerine işaret eden Yellen, “Bu öngördüğüm ya da önerdiğim bir şey değil.” dedi.

ABD ekonomisi için enflasyonun bir sorun olacağını düşünmediğini belirten Yellen, olsa bile Fed’in bununla baş edebilecek araçları olduğunu aktardı. Yellen’in yaptığı açıklamalar piyasalarda sert dalgalanmaların yaşanmasına sebep oldu. Katıldığı etkinlikteki konuşmasında, hükümet harcamaları nedeniyle ekonominin “aşırı ısınmasını” önlemek için faiz oranlarının biraz artması gerekebileceğini belirten Yellen, pay piyasaları ve ABD tahvil faizlerinde hızlı düşüş, altının ons fiyatında ise yükselişe neden oldu.

