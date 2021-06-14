Enerjide ‘yeşil’ dönem başladı

Serbest piyasa koşullarında hem üretici hem de tüketici bazından yenilenebilir enerjinin teşviki için uygulama kararı alınan YEK – G ile ilgili Enerji Piyasası Denetleme Kurulu kararları 1 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini gösteren Yeşil Tarife ve YEK – G uygulamasıyla tüketicilerin yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerjiyi kullanması teşvik edilecek. Ayrıca uygulama sayesinde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nda (YEKDEM) oluşan yüksek maliyetlerin de önüne geçilecek. Firmalar bu sistemi sürdürülebilirlik raporlarında karbon ayak izlerini belgelemede de kullanabilecek.