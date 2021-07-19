ABD bankaları kârını artırdı

JPMorgan Chase’ten yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 155 artarak 11,95 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden banka, 2020’nin ikinci çeyreğinde 4,69 milyar dolar net kar açıklamıştı. Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 3,78 dolara yükseldi. JPMorgan Chase’in 2021’in ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak yaklaşık 31,4 milyar dolar oldu.

Banka, 2020’nin aynı döneminde 33,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Goldman Sachs’ın karı da beklentileri geride bıraktı.

Goldman Sachs’tan yapılan açıklamaya göre bankanın 2020’nin ikinci çeyreğinde 373 milyon dolar olarak kaydedilen net karı bu yılın aynı döneminde 5,49 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden kurumun hisse başına kârı da 2021’in ikinci çeyreğinde 15,02 dolara çıktı. Goldman Sachs’ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 15,39 milyar dolara çıktı. Şirket, 2020’nin ikinci çeyreğinde 13,29 milyar dolar gelir elde etmişti.