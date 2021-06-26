Züccaciye ihracatında ilk 5 ayda rekor artış

Züccaciye ihracatı yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 54,1 artışla 2,4 milyar doları aştı.

Züccaciyeciler Derneği'nin verilerine göre, sofra ve mutfak eşyaları ihracatı, ocak-mayıs döneminde 2 milyar 409 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En yüksek rakam 565,1 milyon dolarla martta görülürken, onu 553,4 milyon dolarla nisan, 465 milyon dolarla mayıs ayı takip etti. Mayısta ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86 artışla 465 milyon dolar oldu.

Ocak-mayıs döneminde en yüksek ihracat 963 milyon dolarla endüstriyel ürünlerde görülürken, onu 541 milyon dolarla küçük ev aletleri, 449 milyon dolarla metal ürünler, 236 milyon dolarla plastik ürün grubu, 117 milyon dolarla cam ürünler izledi.

Söz konusu dönemde 59 milyon dolarlık porselen grubu, 38,5 milyon dolarlık hediyelik ürünler, 4,9 milyon dolarlık da ağaç ürün grubu ihracatı gerçekleşti.

En yüksek rakamın görüldüğü endüstriyel ürünlerde artış yüzde 54,3'e yükselirken, küçük ev aletlerindeki yükseliş yüzde 63'e ulaştı.

1,48 milyar dolar dış ticaret fazlası

Söz konusu rakamlarla birlikte TÜİK verileri de değerlendirildiğinde, ocak-nisan döneminde sektörün dış ticaret fazlası yüzde 5,2 artarak 1,48 milyar dolara ulaştı.

Geçen yılın aynı döneminde dış ticaret açığı verilen "porselen-seramik-çini", "ağaç sofra ve mutfak eşyaları" ile "hediyelik eşya" ürün gruplarında bu sene dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde 85,2 milyar dolar olan Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 2,8'inin züccaciye sektörünün yaptığı göze çarptı.

"Türkiye'nin en fazla dış ticaret fazlası veren ilk 5 sektörü içerisindeyiz"

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin en fazla dış ticaret fazlası veren ilk 5 sektörü içerisinde bulunduklarını belirtti.

İhracatın yüzde 51'ini Avrupa ülkelerine yaptıklarını dile getiren Öksüz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En yüksek ihracat yaptığımız ülke ise İngiltere. Brexit ile birlikte yapılan çalışmalar doğrultusunda buradaki ticaretimizi daha da artıracağımızı öngörüyoruz. İhracatımızı artırmak üzere her yıl eylülde bölgenin en büyük fuarı olan ZUCHEX fuarını düzenlemeye devam ediyoruz. Geçen yıl salgın nedeniyle online gerçekleştirmiştik. Son buluşmada 108 ülkeden 32 bin 734 satın almacı ile 574 katılımcı firmayı bir araya getiren ve 1,5 milyar dolarlık iş hacmi oluşturan ZUCHEX'in başarısını bu yıl da devam ettirmeyi planlıyoruz."

Fuarda yer alan firmaların yüzde 90'ının ZÜCDER üyesi olduğunu ve ZÜCDER üyelerinin genel ihracatın yüzde 85’ini gerçekleştiren firmalardan oluştuğunu anlatan Öksüz, ihracata katkı sunmak adına 8. Uluslararası Üretici Marka Buluşmaları Zirvesini de 24-27 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceklerini bildirdi.

Öksüz, bu organizasyonlarda da 100’ün üzerinde firmanın, yurt dışının büyük satın almacı firmalarıyla iki gün süren B2B’lerde bir araya geldiğini aktararak, organizasyon sonrasında firmaların ticaretlerini yüzde 30 artırdığını gördüklerini, tüm bu etkinliklerle birlikte bu yıl hedeflerinin 5 milyar dolar ihracat baremini geçebilmek olduğunu söyledi.