Yıllık 17,8 milyar dolar temiz enerjiye dönüşüm için harcanacak

AA - ABD, İngiltere, Kanada, İtalya ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu 20 ülke ile 5 uluslararası finans kuruluşu, petrol, doğal gaz ve kömür finansmanını 2022 sonu itibarıyla durduracağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı'nın (COP26) "enerji günü"nde İngiltere liderliğinde yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede fosil yakıtlardan çıkışa yönelik taahhütler giderek artıyor. İngiltere, ABD, Kanada, İtalya, Danimarka, Finlandiya, Kosta Rika, Etiyopya, Gambiya ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ile Avrupa Yatırım Bankası ve Doğu Afrika Kalkınma Bankası'nın da arlarında bulunduğu toplam 20 ülke ile 5 finans kuruluşu, petrol, doğal gaz ve kömür finansmanını durduracağını açıkladı. Söz konusu ülke ve kuruluşlar, 2022 sonu itibarıyla kararı uygulamaya koyacak.

Karbon emisyonu yakalama teknolojileri kullanılmayan fosil yakıt projeleri, bu karar kapsamında değerlendirilecek. Dünyada en fazla fosil yakıt finansmanı sağlayan ülkelerden Çin, Japonya ve Güney Kore bu taahhüde katılmadı. Böylece, verilen taahhütle fosil yakıtlara sağlanan yıllık yaklaşık 17,8 milyar dolarlık kamu desteği temiz enerji dönüşümü için harcanacak.

COP26 Başkanı Alok Sharma da ülkelerin fosil yakıtlara sırtını döndüğünü belirterek "Bugünün gerçeği çok daha ucuz ve temiz olan yenilenebilir enerji kaynakları. Ayrıca, 190 ülke, finans kuruluşu ve organizasyon da kömürden çıkış kararı açıkladı. Güney Kore, Endonezya, Vietnam, Polonya ve Ukrayna'nın aralarında bulunduğu birçok ülke ilk kez elektrik üretiminden kömürü çıkarmayı taahhüt etti." dedi.

4 ülkeye 2,5 milyar dolarlık kömürden çıkış finansmanı sağlanacak

Ayrıca İklim Yatırım Fonları, kömürden çıkışı hızlandırma programı kapsamında Güney Afrika, Endonezya, Filipinler ve Hindistan'a 2,5 milyar dolar finansman sağlanacağını açıkladı.

Program gelişmekte olan ekonomilerin temiz enerjiye geçişini hızlandırmayı amaçlayan ilk uluslararası finansman programı olarak öne çıkarken söz konusu ülkeler kömür kaynaklı küresel emisyonların yüzde 15'ini oluşturuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, COP26'da açıklanan sıfır emisyon taahhütleri, küresel sıcaklık artışını 1,8 dereceyle sınırlandırma şansı oluşturuyor.