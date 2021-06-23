Yeniden yapılandırma BUSİAD’da konuşuldu

PwC Şirket Ortağı Ulaş Ceylanlı’nın açılışını yaptığı toplantıda, af kanununun vergi ve hukuksal boyutları anlatıldı. Ceylanlı, son 10 yılda 3 kez vergi affı çıktığını hatırlatarak, “Bu afta daha önce uygulanmayan bir yöntem var. Varlıklarımız daha önce ilk haliyle korunuyordu. Bu kez enflasyonla güncellenmeye tabi oldu. Tabi, yüzde 2’si kadar bir vergi ödemeniz kaydıyla. Böylece bilançomuz güçleniyor. Şimdi, hem binalar, hem de elimizdeki tüm makine ve teçhizatlar için bunu gerçekleştirebileceğiz, hem de yüzde 2 ile” dedi.

PwC Hukuk Hizmetleri Direktörü Gülcan Çalışkan ise, yasanın 30 Nisan 2021 öncesini kapsadığını söyledi. Çalışkan, yasada başvuru süresinin 31 Ağustos 2021 olarak öngörüldüğünü, ilk ödemenin 30 Eylül 2021’de gerçekleştirileceğini de belirtti. Çalışkan, “Taksit ya da peşin ödeme yapılabiliyor. Peşin ödemede faizin yüzde 90’ı, ilk 2 taksitin zamanında ödenmesi durumunda da faizin yüzde 50’si siliniyor” dedi.

Kesinleşmiş alacaklara böyle bir uygulama yapılacağını ifade eden Çalışkan, kesinleşmemiş alacaklarda da devletin özel kolaylıklar sağladığını aktardı.

PwC Vergi Hizmetleri Direktörü Burcu Esin Can ise, matrah artırımı yapılan yılda, o vergi türüyle ilgili defterlerin incelemeye kapatıldığını söyledi. Can, “Matrah artırımı yapıldıktan sonra ödemeler zamanında yapılmalı. Öncekilerden farklı olarak peşin ödeme ve indirimler getirildi. Peşin ödemede hesaplanan vergiden yüzde 10 indirim oluyor. Kurumlar, katma değer ve gelir vergisi bu kapsamda.

Koşullara uyum sağlanıyorsa şirketlere kurumlar vergisinde matrah artırımına gitmelerini genel olarak tavsiye ediyoruz. Böylece defterler o yıl için incelemeye kapanıyor. Ciddi iş yükünden kurtulmuş olunuyor” diye konuştu.