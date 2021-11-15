Yeni kurulan Pekin Borsası işlemlere başladı

AA - Başkentin merkezindeki Finans Caddesi'ndeki binada hizmete başlayan borsanın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu Başkanı Yi Huiman ve Çin Komünist Partisi Pekin Sekreteri Cai Çi, açılışta işlemleri başlatan ilk zili çaldı.

Yeni borsa, Şanghay ve Şıncın'dakilerin ardından Çin ana karasında hizmete açılan üçüncü menkul kıymetler borsası oldu.

Çin'de giderek büyüyen teknoloji, internet ve hizmetler sektörlerindeki yenilik odaklı küçük ve orta ölçekli işletmelere yatırım sağlaması amaçlanan borsada 81 şirket işlem görmeye başladı.

Şirketlerden 10'u hisse piyasasına yeni girerken, 71 şirket, hisseleri daha önce küçük ve orta ölçekli işletmeler için tezgah üstü hisse piyasası işlevi gören Çin Ulusal Hisse Takas ve Kotasyon Piyasasında (NEEQ) işlem gören işletmeler arasından seçildi.

Komisyon Başkanı Yi, borsanın açılışının Çin'in finans piyasalarının reformu ve gelişimi açısından yeni bir milat olduğunu vurgulayarak, borsanın küçük ve orta ölçekli işletmelere sağlanacak mali destekle, yenilik odaklı kalkınmayı ve dengeli büyümeyi teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Borsa Başkanı Şu Ming de Pekin Borsası'nın yenilik odaklı KOBİ'ler için platform yaratmayı hedeflediğini ifade etti.

Borsanın kurulacağını Devlet Başkanı Şi duyurmuştu

Devlet Başkanı Şi Cinping, 3 Eylül'de Çin Uluslararası Hizmetler Sektörü Fuarı'nda yaptığı konuşmada, Pekin'de yeni bir menkul kıymetler borsasının kurulacağını duyurmuştu.

Çin'de ana karadakiler dışında Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde bir menkul kıymetler borsası bulunuyor.