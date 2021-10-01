YEKA RES-3 yarışma başvuruları 14 Aralık'ta alınacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin düzeltme ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 2 bin megavat bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 75 şehirde düzenlenecek 42 YEKA RES-3 yarışmalarının başvuru tarihi 14 Aralık olarak belirlendi.

Başvurular, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğüne elden teslim edilecek. Başvurulara ilişkin evrak kontrolü, Genel Müdürlüğün internet adresinde duyurulacak tarih, saat ve adreste başvuru sahiplerinin huzurunda yapılacak.