Yabancılara konut satış adedi 67 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumunun 2022 yılına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde geçen yıl yabancılara 67 bin 490 konut satıldı.

2022'de en yüksek aylık rakam 8 bin 630 adetle haziranda görülürken, haziran ayını, 6 bin 447 ile nisan ve 6 bin 386 ile aralık takip etti. En düşük rakam ise 3 bin 939 ile temmuzda kayıtlara geçti.

Yabancılara en çok konut satılan il 24 bin 953 adetle İstanbul oldu. İstanbul'u, 21 bin 860 ile Antalya takip etti. Bu 2 kentin yabancılara toplam satıştan aldığı pay yüzde 69,4 olarak gerçekleşti.

Mersin 4 bin 316 adetle üçüncü sırada yer alırken, Mersin'i, 2 bin 687 ile Ankara, 2 bin 2 ile Bursa, 1.817 ile Yalova ve 1.322 ile İzmir izledi. Sakarya, Trabzon ve Samsun da en çok konut satılan iller arasında yer aldı.

Rusya rekor kırdı, Suudi Arabistan tekrar listeye girdi

Geçen yıl Türkiye'den en çok konutu 16 bin 312 adetle Rus vatandaşları aldı. Konut alan Rus sayısında yüzde 203,2 artış oldu.

Rusları, 8 bin 223 adetle İranlılar, 6 bin 241 ile Iraklılar, 2 bin 705 ile Almanlar, 2 bin 702 ile Kazakistan uyruklu yatırımcılar takip etti.

Ukraynalıların aldığı konut satış adedi ise yüzde 106,6'lık artışla 2 bin 574'e yükseldi. Vatandaşları en çok konut alan ülkeler arasında Afganistan, Kuveyt, Azerbaycan, ABD, İngiltere, Yemen, Çin, Filistin, Mısır, Ürdün, Pakistan, Lübnan ve Kanada da yer aldı.

Önceki yıllarda üst sıralarda bulunan ancak örtülü ambargolar nedeniyle vatandaşları konut yatırımında bulunmayan ve 2021'de listede yer almayan Suudi Arabistan ise geçen yıl 16. oldu.