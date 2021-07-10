Uzak Doğu ülkelerinin Türk çeliğine ilgisi artıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden alınan bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 artarak 75 milyar 59 milyon 271 bin dolardan 104 milyar 982 milyon 69 bin dolara çıktı.

Yılın ilk yarısında Uzak Doğu ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 48,7 artışla 1 milyar 999 milyon 969 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Yılın ilk 6 ayında Uzak Doğu ülkelerine en fazla çelik, mücevher, kimyevi maddeler ve mamulleri, otomotiv endüstrisi ve madencilik ürünleri ihracatı yapıldı.

Uzak Doğu ülkelerine ocak-haziran döneminde yapılan ihracatta çelik ihracatının payı yüzde 25,9 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Uzak Doğu ülkelerine yapılan çelik ihracatı yüzde 116,5 artarak 239 milyon 54 bin dolardan 517 milyon 641 bin dolara yükseldi. Uzak Doğu ülkelerine 2018'de 153 milyon 381 bin, 2019 'da 235 milyon 664 bin dolarlık çelik ihracatı gerçekleştirilmişti.

Çin'e yapılan ihracat ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,2 artarak 1 milyar 151 milyon 519 bin dolardan 1 milyar 683 milyon 265 bin dolara yükseldi.

​​​​​​​Uzak Doğu ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yılın ilk 6 ayında yaklaşık yüzde 2 oldu. Türkiye, söz konusu dönemde Uzak Doğu ülkeleri arasında en fazla dış satımını Çin'e yaptı.

Çin'e en fazla ihracat yılın ilk yarısında İstanbul'dan gerçekleştirildi. İstanbullu şirketlerin Çin'e dış satımı bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,2 artarak 387 milyon 670 bin dolardan 477 milyon 480 bin dolara yükseldi.

"Türk çelik endüstrisi oldukça olumlu bir döneme girdi"

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin çelik ihracatının bu yılın ilk yarısında miktarda yüzde 16,6 artışla 11,3 milyon ton ve değerde yüzde 54,9 yükselişle 9,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Bu süreçte Uzak Doğu’ya ihracatımız hem miktarda hem de değerde arttı." dedi.

Aslan, "Yılın ilk 6 ayında Uzak Doğu’ya miktar bazında yüzde 65,2 yükselen çelik ihracatımız 1 milyon tona ulaşırken, değerde yüzde 88,2’lik artışla 613 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yükselişin ardında yatan en büyük faktörü Çin çelik sektörünün ihracattan uzaklaşarak, iç piyasadaki büyümeye odaklanması olarak açıklayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Çin’in strateji değiştirmesi ile Türk çelik sektörünün Uzak Doğu pazarını yeniden kazanmaya başladığını kaydeden Aslan, "Zira, 2000’li yılların başından itibaren Çin’in uyguladığı agresif ihracat politikası nedeniyle bu pazardan çekilmek zorunda kalmıştık. Şimdi ise ihracatımızın yaklaşık yüzde 10’unu tekrar Uzak Doğu pazarına yönlendirdik. Bu başarının arkasında sektörümüzün ihracat tecrübesinin yanı sıra hızlı aksiyon alma kabiliyetinin var olması gibi etmenler yer almaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Aslan, "Küresel çelik piyasasının en büyük oyuncusu olan Çin geçtiğimiz seneye kadar ihracat odaklı çalışırken, bugün çelik ithal ediyor. Öyle ki Türkiye, Çin’in ihracat pazarları haricinde kendisine çelik ithalatı gerçekleştirir oldu." şeklinde konuştu.

Geçen yılın ilk yarısında Çin’e yalnızca 7,5 milyon dolarlık çelik ihraç eden Türkiye'nin, bu yılın aynı döneminde 42,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirme başarısını gösterdiğini aktaran Aslan, "Çin gibi güçlü bir rakibin ihracat piyasasından çekilmesi ile Türk çelik endüstrisinin oldukça olumlu bir döneme girdiğini söyleyebiliriz. Bu yükselişin yılın ikinci yarısında daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.