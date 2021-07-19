UTİB’den New York’a çifte çıkarma

Premiere Vision New York fuarına bireysel katılım yapacak 4 firma ile birlikte iki fuarda Türkiye’den önde gelen 42 firma ürünlerini New York’tan dünya pazarının beğenisine sunacaklar.

Pandemi öncesinde Yurt dışı fuarlara en fazla katılım gösteren birlik olma özelliğini taşıyan UTİB’in pandemi sürecinde ağırlık verdiği dijital etkinliklerle de Türk ürünlerinin uluslararası pazarlarda boy göstermesini sağladığını söyledi.

Kumaş, aksesuar, deri, hazır giyim ve tasarım ürünlerinin sergileneceği Premiere Vision New York’un yılda iki kez düzenlendiğini belirten Pınar Taşdelen Engin, “Temmuz ayında 41’incisi düzenlenecek fuarda; 14’ü UTİB’in milli katılım organizasyonu, 4’ü de bireysel olmak üzere toplam 18 firma ile yer alacağız. ABD Türk Tekstil sektörünün çok önem verdiği bir pazar ve her geçen yıl bu ülkeye ihracatımızı artırıyoruz. Dünyanın önemli alıcılarının da yakından takip etmesi ABD fuarlarının bizim için önemini daha da artırıyor” dedi.

DİJİTAL FUARDA DA YERİMİZİ ALIYORUZ

New York’ta her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı tarihlerde düzenlenen Texworld New York fuarının bu kez dijital ortamda gerçekleştirileceğini belirten UTİB Başkanı Engin, “UTİB olarak biz de firma organizasyonlarını buna göre gerçekleştiriyoruz. Ülkemizden tekstil, hazır giyim ve ev tekstili alanında faaliyet gösteren toplam 24 firmamız fuarda ürünlerini sergileyecekler. 12 firmamız fuarın dijital bölümünde yer alırken, hibrit versiyonuna ise yine 12 Türk firması katılacak. Bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez denenecek olan bu yöntemle 11 ülkeden, 200’e yakın firma fuarda yer alacak. Dünyanın önemli alıcılarının takip edeceği fuarda firmalarımızın ciddi geri dönüşler almasını bekliyoruz. Bu fuarın artılarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz” dedi.

Giyimlik kumaş, hazır giyim ve ev Tekstili ürünleri başlığı altında 200’e yakın firmanın yer alacağı fuarı 4 binin üzerinde ziyaretçinin takip etmesi bekleniyor. Starrett Lehigh’da düzenlenecek fuara firmalar bu yıl pandemi koşulları nedeniyle stand açmayacaklar. Ancak ziyaretçiler fuarı gezebilecekler. Katılımcılar, dijital ortamda veya hibrit olmak üzere iki farklı yöntemle fuarda yer alarak ürünlerini sergileyebilecekler.

Fuara digital ortamda katılan firmalar online olarak ürünlerini sergileyecekler ve alıcılarla yine dijital ortamda ikili görüşmeler yapabilecekler. Hibrit ortamda katılacak firmaların ise gönderdikleri numuneler fuar organizatörleri tarafından oluşturulan sergi alanlarında sergilenirken, firmalar yine fuar organizatörünün sağlayacağı altyapı ile alıcılarla online ortamda görüşmeler yapabilecekler.

Premiere Vision Fuarı’na Türkiye’den katılacak firmalar :

ALMODO ALTUNLAR TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş

ALTINYILDIZ TEKSTİL VE KONFEKSİYON A.Ş.

ANTİK DANTEL SANAYİ TİCARET A.Ş.

CAN TEKSTİL ENTEGRE TES.VE TARIM ÜRÜNLERI SAN. TİC.

CONFETTİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

KİMTEKS TEKSTİL

KIVANÇ TEKSTİL SAN VE TİC. A.Ş

KOTONTEKS

MARSALA DOKUMA BOYA SANAYİ TİC.A.Ş.

OGUZ TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

OR-BEY TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.

ÖZEL TEKSTİL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Texworld Fuarı’na Türkiye’den katılacak firmalar:

Giyimlik Kumaş :

AKRİDA TEKSTİL SAN. İÇ ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BEZTAŞ TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ

C VE C TURİZM OTEL DOĞAL ÜRÜNLER SAN. TİC LTD ŞTİ (LED SCARVES)

ELISSA STAMPA TEKSTİL SAN. LTD. ŞTİ

İLAY DIŞ TİC. A.Ş.

İPEKER TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

KORTEKS MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş

MER FABRIC TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

SARCAN TEKSTİL MAKİNA METAL ve DOĞRAMA SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

SEÇEN TEKSTİL SAN. ve TİC.A.Ş.

TEZYAPARLAR TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

ZEYNAR MENSUCAT SAN. ve TİC. A.Ş.

Ev Tekstili :

BARİNE TEKSTİL SAN. İÇ ve DIŞ TİC. A.Ş.

BAYKONUR TEKSTİL BASKI BOYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

BURSALI TEKSTİL SAN.ve TİC. A.Ş.

CHEMA TEKSTİL PAZ.SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.

DOK-SAN DENİZLİ DOKUMA SAN.ve TİC. A.Ş.

KAÇAR TEKSTİL TURİZM YAT.İN.SAN.ve TİC. İŞL. A.Ş.

KOBE TEKSTİL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

OFER DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ

RAVENA DUVAR KAĞITLARI A.Ş.

TEKSİM TEKSTİL SAN. ve TİC. A.Ş.

TRL TEKSTİL SAN.ve TİC. LTD. ŞTİ.

URAL MEDİKAL TİCARET PAZARLAMA A.Ş.