Uluslararası yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için gerekli altyapı sağlanacak

AA muhabirinin "2021-2023 Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi"nden yaptığı derlemeye göre, yatırımcının, ihtiyaç duyduğu endüstriyel arazi arzına ve yatırıma uygun arazi bilgisine erişimi geliştirilecek.

Bu kapsamda, nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profilleri özelinde belirlenen hedefler doğrultusunda potansiyel endüstriyel arazi ihtiyaç analizi yapılacak ve bu doğrultuda nitelikli endüstriyel alanlar geliştirilecek.

Güncel yatırıma uygun arazi varlığı bilgilerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerinden takip edilebileceği dijital bir endüstriyel arazi veri tabanı oluşturulacak.

OSB, serbest bölge, teknoloji geliştirme bölgesi gibi yatırım bölgelerinde yer alan güncel arazi varlığı bilgisi dijital ortamda güncel bir şekilde yatırımcılarla paylaşılacak. Ayrıca Türkiye Sanayi Alanları Envanteri çıkarılarak dijital bir platform üzerinden yatırımcılara sunulacak.

Bilişim, biyoteknoloji, nanoteknoloji gibi Ar-Ge yoğun ve yüksek teknoloji içeren sektörlere yönelik ihtisas serbest bölge uygulaması yaygınlaştırılacak.

Tedarikçi altyapısı geliştirilecek

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profillerinin geri-bağlantı gereksinimleri doğrultusunda Türkiye'deki tedarikçi altyapısı geliştirilecek.

Bu kapsamda yerleşik nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profillerine uygun uluslararası yatırımcılar için tedarikçi geliştirme programları hayata geçirilecek. Tedarikçi geliştirme programları kapsamında mevcut tedarikçi altyapısına yönelik hedef odaklı teşvik mekanizmaları ve tedarikçi firmalara mentorlük desteği gibi mekanizmalar oluşturulacak.

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profilleri özelindeki yatırımların tedarikçisi olarak değerlendirilebilecek şirketlerin ürünler, üretim standartları, lokasyon, çalışan sayısı gibi profil bilgilerinin derlendiği, yatırımcılar ve tedarikçilerin eşleştirilmesine ve buluşmasına olanak sağlayacak Türkiye Tedarikçi Platformu geliştirilecek.

Türkiye'de yerleşik uluslararası yatırımcılar ile tedarikçileri sektör-ürün grubu-teknoloji özelinde bir araya getirecek "tedarikçi etkinlikleri" planlanacak.

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profillerine uygun uluslararası yatırımcıların büyüme potansiyeli yüksek olan yerli şirketlere yönelik yapacağı teknoloji ve bilgi transferine yönelik eğitim, tedarikçi bünyesinde çalışmak üzere personel görevlendirme gibi faaliyetleri desteklenecek.

Ülkedeki yerleşik uluslararası firmaların ve bu firmaların tedarikçisi konumundaki KOBİ'lerin, Ar-Ge projelerini yönlendirdiği ve eş finansman sağladığı bir destek programı oluşturulacak. Nitelikli uluslararası doğrudan yatırım profillerindeki öncelikli sektörlerde teknoloji girişimlerinin (start-up), yenilikçi KOBİ'lerin ve ülkede yerleşik uluslararası yatırımcıların da yer aldığı büyük firmaların iş birliği kapasitesini geliştirmeye yönelik platformlar kurulacak, eşleştirme ve ortak proje geliştirme desteği verilecek.

Nitelikli uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye'ye kazandırılması için ihtiyaç duyulan ulaştırma, lojistik, dijital, bilgi ve iletişim altyapısı geliştirilecek, ulaştırma altyapısını destekleyecek yatırımlar önceliklendirilecek.

Modlar arası taşımacılığın yaygınlaştırılması ve sanayinin rekabet gücünün artırılmasını teminen, önemli yük merkezlerine hizmet edecek iltisak hatları ve lojistik merkezler tamamlanacak, yük taşımacılığında demir yolunun payı artırılacak.

Elektronik haberleşme altyapısı kurulumuna ilişkin izin ve geçiş hakkı süreçleri etkinleştirilecek, yüksek hızlı ve kaliteli genişbant elektronik haberleşme altyapılarının ülke çapında yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik haberleşme bilgi sistemleri, fiber ağ, baz istasyonları, geçiş hakkı ve tesis paylaşımı konularında düzenlemeler yapılacak.