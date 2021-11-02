Uludağ İhracatçı Birlikleri'nin ekim ayı ihracatı 2,75 milyar dolar oldu

UİB'den yapılan açıklamaya göre, birliğin son 12 aylık dönemdeki ihracatı yüzde 17 artışla 30,8 milyar dolar olarak hesaplandı.

UİB'in alt birliklerinden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ise ekim ayında 2 milyar 257 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. OİB'in geriye dönük 12 aylık performansı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüze 15'lik artışla 25,5 milyar dolar oldu.

Diğer alt birlik olan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 125 milyon 249 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 1 milyar 284 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 93,8 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 936 milyon dolar olarak kaydedildi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 21,7 milyon dolar ihracat yaptı. UMSMİB'nin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 229,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ekimde, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6 artışla 12,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin (UYMSİB) geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 160 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı 241,1 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, hammadde tedarikinde, enerji maliyetlerinde ve lojistikte yaşanan sıkıntılara rağmen Türk ihracatçısının üretme kabiliyetini ve gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'nin yıl sonu ihracat hedefine ulaşması için UİB olarak katkı koymaya devam ettiklerinin altını çizen Çelik, sorumluluk bilinciyle ihracatı artırmak için sergiledikleri üstün performanstan dolayı tüm ihracatçılara teşekkür etti.