Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi

Sapanca'da bir otelde gerçekleştirilen zirvenin ikinci günü, Doğan Holding Otomotiv Grubu Genel Müdürü Kağan Dağtekin moderatörlüğünde "Afet, Afet Sonrası İhtiyaçlar ve Teknolojinin Getirdiği Çözümler" oturumuyla başladı.

Oturumda, Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten, İhtiyaç Haritası kurucusu oyuncu Mert Fırat ve Enerjisa Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Murat Pınar katılımcılara hitap etti.

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Başkanı ve Usluel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Değerhan Usluel yönetimindeki oturumda, "100. Yılda Türk Sanayisinin Gelecek Rotası: Dönüşüm, Riskler ve Fırsatlar" konusu ele alındı.

Oturumda, BSH Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) ve Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız ve İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök konuştu.

Zirvenin son oturumu olan "Yükselen Yatırımlar: Yeni Teknolojiler ve İnovatif Girişimler" panelini GTech Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mine Taşkaya yönetti.

Oturuma, Atış Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Atış, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Üyesi, İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı, Re-Pie Portföy Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin ile İstanbul Portföy Yönetimi Girişim Sermayesi Fonları Yönetici Ortağı Yiğit Arslan konuşmacı olarak katıldı.

Çok sayıda iş insanın katıldığı zirve, iki günde düzenlenen 13 oturumun ardından sona erdi.