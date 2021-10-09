Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda 'çevreci teknolojinin önemi' vurgulandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 gün süren şuraya, 55 ülkeden 13 bakan katıldı, 105 firma ve 20 bin kişi de ilgi gösterdi.

Ana oturumda 46, sektör toplantılarında 15, Transporttech Salonu'nda 12 konuşmacı kendi faaliyet alanlarındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Geleceğin ulaşım ve haberleşme sistemlerinin masaya yatırıldığı panellerde, kullanılacak teknolojilerin "hem çevreci hem de yerli ve milli olması gerektiği" ifade edildi.

5 sektör için 474 hedef belirlendi

Açıklamada şuraya ilişkin görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 5 sektör için 474 hedefin belirlendiğini bildirdi.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı kabul ettiğini anımsatan Karaismailoğlu, çevreci ve yerli yatırımların gelecekte öne çıkacağına işaret etti.

Karaismailoğlu, "Yeşil liman sertifikası gündemimizde yer alıyor. Havacılıkta da sıfır karbona ulaşmayı hedefliyoruz. Kara yollarında da karbon salınımını azaltmak da önceliklerimiz arasında." açıklamasında bulundu.

Projelerdeki yerlilik oranını artırmak için çalışmalar yaptıklarını da aktaran Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında dünya ölçeğinde ulaşım stratejilerinin ve küresel tedarik zincirinin yeni standartlarını şurada enine boyuna ele aldıklarını, ulaşım koridorlarının ülkelere etkilerini de tüm yönleriyle tartıştıklarını kaydetti.